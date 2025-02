O presidente turco Erdogan é bem -vindo para uma contraparte indonésia com uma cerimônia oficial

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan Ele foi bem recebido na quarta -feira em uma cerimônia oficial por seu colega indonésio Pabowo Subianto Na cidade de Bogor, onde ele está em uma visita oficial.

No início da segunda etapa de sua turnê de três paradas na Ásia, o veículo oficial de Erdogan foi escoltado por unidades de cavalaria no Palácio Presidencial de Bogor, na entrada do prédio, onde Subianto o recebeu.

Erdogan assinou o livro de visitas no palácio antes de se mudar para uma reunião individual com um sub -escopo.

Os dois líderes cobrirão a primeira reunião do Conselho de Cooperação Estratégica de alto nível entre os dois países antes de participar de uma cerimônia de assinatura para acordos e realizar uma conferência de imprensa conjunta.

O presidente turco também participará de um jantar oficial e participará de um Türkiye-Indonesia Fórum de negócios.

Sua comitiva presidencial entre a primeira -dama Eemine Erdogan, o ministro das Relações Exteriores Hakan Fidan, o ministro da Defesa Yasar Gular e o ministro da Energia Alparslan Bayraktar.

No domingo, Erdogan embarcou em uma visita de quatro dias que cobre a Malásia, Indonésia e Paquistão.