O primeiro astronauta sem osso John McFoll recebeu permissão para voar para o ISS

A Agência Espacial Europeia publicou Brit John McFoll, que está se preparando para se tornar o primeiro astronauta com uma deficiência, um certificado que faz vôos de longo prazo no espaço. Isso foi anunciado pelo diretor da agência para a pesquisa de pessoas e robôs Daniel Neuyenshnder em uma conferência de imprensa na ECA.

Conforme enfatizado, a questão do certificado foi aprovada por todos os parceiros da ISS.

McFoll perdeu os pés aos 19 anos – um acidente em uma motocicleta e amputação acima do joelho. Mas ele não conseguiu ocupar o poder do Espírito e, depois de oito anos, ganhou a medalha de bronze dos Jogos Paraolímpicos em Pequim em uma corrida.

John saiu para medicina: ele estudou no Departamento Cirúrgico da Faculdade de Medicina da Universidade de Cardiff.

Em 2014, ele obteve um diploma de bacharel em operação e, em 2016, tornou -se membro do Royal College of Surgeons.

Os planos de enviar um astronauta com deficiência na sala com deficiência eram conhecidos há alguns anos. Foi anunciado que a agência estava pronta para investir no ajuste de equipamentos espaciais para permitir que os especialistas com deficiência trabalhem completamente como membros da tripulação.

Para participar da missão da ECA, foram consideradas pessoas com defeitos das extremidades inferiores – tanto congênitas quanto resultado da amputação.

John McFoll foi selecionado de 257 candidatos que decidiram participar do programa espacial experimental.

Em 2022, Eka McFoll gravou na reserva de astronautas. E agora foi anunciado que ele recebeu uma permissão médica para participar de uma longa missão a bordo da ISS.

Segundo especialistas, John McFoll, que agora tem 43 anos, tornou -se candidato a parastronautas, não se tornou uma coincidência – até agora para garantir que o voo de alguém com amputação seja mais fácil do que um astronauta com uma visão ou audiência reduzida. Além disso, o próprio John monitora sua prótese e não requer cuidados especiais. É claro que é importante que ele seja cirurgião e mestre no campo da biomecânica.

É certo que, quando McFoll vai para a pista, ainda é desconhecido. De acordo com a mídia, a prótese com que ele voa para o espaço deve ter sucesso e atender aos mesmos requisitos que todo o equipamento fornecido à ISS.