Se a ária de “nem dormir nem o resto da alma exausta” da ópera por Borodin “Prins Igor” ou a imagem sinfônica de Mussorgsky “-noite sobre a tristeza careca” é bem conhecida pelo público, então o outro é o outro Outras duas obras raramente são realizadas. Embora isso não esteja conectado à sua qualidade, os organizadores da noite enfatizaram. “A música é para sempre quando é escrita em coração e toca as melhores cordas da alma humana”, confirmou um dos idosos da orquestra, a violinista Olga Azarova.

Então Mikhail entrou na história da história, maestro e organizador de transmissões musicais na Rússia soviética. Mas ele escreveu as óperas e trabalha para a orquestra. O compositor passou muito tempo em Tbilisi e na suíte no. A primeira sinfonia de Vasily Kalinnikov também parece rara, mas tão expressiva e moderna que poderia muito bem se tornar um sucesso de salões acadêmicos e até uma trilha sonora para um filme espetacular.

Você pode encontrar registros deste trabalho na internet. Em um deles, a propósito, o povo da Rússia Vladimir Verbitsky, que é liderado desde 1972 pela Orquestra Sinfônica de Voronezh, comportamento.

O concerto histórico se tornou um evento importante, não apenas para os ouvintes, mas também para os próprios músicos. Um jovem participante da orquestra Ilya Polyakov (bateria) observou que isso estava relacionado a um jogo de rolamento. Para reconstruir o evento de cem anos atrás, tive que me comportar um pouco mais de teatro, e isso renovou a percepção de meu próprio trabalho.

– Eu vim para a equipe há pouco tempo, mas estou feliz por ter conseguido me comunicar com os músicos que já trabalharam aqui, para aprender sobre sua experiência em diferentes épocas. Circunstâncias técnicas, AIDS muda – e isso também influencia o som “, explicou Polyakov.

O supervisor da Orquestra Elena Markaryan acrescentou que algumas ferramentas, por exemplo, em um grupo de ferro, são bastante antigas – talvez algumas tenham sido armazenadas desde os tempos pré -guerra:

– Eu acho que isso está relacionado aos participantes do primeiro concerto. É possível que tenhamos as notas desses anos, com base em impressões e notas.

Aliás

Concertos para o centenário da orquestra sinfônica acadêmica de Voronezh vai em 2025. Leia mais – no site da Filarmônica vrnmusic.ru.