O primeiro discurso de Donald Trump após a posse faz grandes anúncios | Notícias do mundo

Donald Trump foi empossado como 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, durante uma cerimônia inaugural na Casa Branca em Washington, D.C. O líder republicano de 78 anos retornou ao Salão Oval com um compromisso renovado à sua visão de homem forte “Make America Great Again”. Sob o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, Trump comprometeu-se a redefinir agressivamente as políticas dos EUA numa variedade de áreas, incluindo imigração, tarifas, energia e cuidados de saúde.

No seu primeiro discurso, Trump criticou o estado atual do governo. Ele disse: “Hoje nosso governo enfrenta uma crise de confiança”. Ele prosseguiu dizendo que, durante muitos anos, um sistema radical e corrupto extraiu poder e riqueza dos cidadãos, enquanto os pilares da sociedade permanecem quebrados e em ruínas.

Trump também enfatizou que o governo “não consegue gerir nem mesmo uma simples crise interna” enquanto enfrenta continuamente eventos catastróficos no exterior. Ele acusou o governo de não proteger os cidadãos americanos cumpridores da lei, ao mesmo tempo que proporciona refúgio seguro e proteção a criminosos perigosos, incluindo aqueles que entraram ilegalmente no país vindos de todo o mundo.

Trump observou que o governo alocou fundos ilimitados para defender as fronteiras estrangeiras, mas se recusa a proteger as fronteiras americanas ou, mais importante, o seu próprio povo.

A cerimônia de inauguração foi transferida para dentro da Rotunda do Capitólio devido às temperaturas frias em Washington, D.C., em vez do local externo originalmente planejado.

O evento contou com a presença da esposa de Trump, Melania, sua filha Ivanka, seu marido Jared Kushner e os proeminentes bilionários Elon Musk, Jeff Bezos e Tim Cook.

No seu primeiro dia no cargo, espera-se que Trump assine várias ordens executivas, incluindo o início de medidas para acabar com a cidadania por nascença.