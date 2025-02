O comitê, incluindo representantes de instituições e departamentos culturais e educacionais federais e regionais, investigou os pontos organizacionais mais importantes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, dedicou uma competição tão grande em escala após uma visita a Yakutsk. Lembre -se de que o chefe da Rússia visitou a Escola Superior de Música em Yakutia, cujos alunos deixaram impressões agradáveis ​​durante sua primeira visita à região norte.

O Comitê Organizador será liderado pelo Ministro da Federação Russa para o desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico, Alexei Chekunkov. Até o final de junho, as etapas à beira -mar são realizadas no chão e a última turnê será realizada de 22 a 30 de junho em Yakutsk.

“Esta não é apenas uma competição, mas uma plataforma para a troca de experiência, inspiração e criatividade.

O chefe da região expressou a confiança de que o festival será organizado no mais alto nível e expandirá consideravelmente as instalações da cooperação cultural das regiões do Extremo Oriente e da Ásia -Pacífico.