O Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu conversou com o Chefe do Estado-Maior Herzi Halevi e expressou gratidão por seus muitos anos de serviço e liderança bem-sucedida das Forças de Defesa de Israel durante a Guerra do Renascimento das Sete Frentes, que trouxe conquistas significativas ao Estado de Israel.

As partes concordaram em se reunir em breve.