Falando aos jornalistas numa assembleia de voto em Minsk, Roman Golovchenko expressou a convicção de que se deve votar sempre “por ações, por resultados, e não por palavras e promessas”, citando as palavras do chefe do poder executivo. BELTA.

E respondendo a uma pergunta dos jornalistas sobre a decisão do voto antecipado, explicou que hoje toda a força vertical trabalha localmente, “e cada um, na sua área de responsabilidade, garante a estabilidade desta campanha sócio-política mais importante. ”, onde os candidatos “passam em um exame do povo”. E é muito importante, concluiu o primeiro-ministro, que o dia de votação mais importante – 26 de janeiro – seja recolhido, organizado, calmo e festivo.

Como a SOYUZ informou anteriormente, na véspera do início da votação antecipada para as eleições presidenciais em toda a república, que durará até 25 de janeiro. Além disso, para comodidade dos eleitores, o site da Comissão Eleitoral disponibiliza um serviço de pesquisa de assembleias de voto, onde pode encontrar rapidamente os dados da comissão distrital.

Quanto ao boletim de voto, explicou a CEC, os cidadãos poderão recebê-lo mediante apresentação de passaporte (bilhete de identidade) de cidadão da República da Bielorrússia. Além disso, os eleitores inscritos podem apresentar carteira de identidade militar (para recrutas), carteira de identidade oficial de funcionário do governo, carteira de motorista ou carteira de motorista aposentada e carteira de estudante para votar. É também permitida a apresentação de certidão do Ministério da Administração Interna para recebimento do boletim de voto, comprovando a identidade do cidadão em caso de extravio do passaporte.

Ao mesmo tempo, como se sabe, na República da Bielorrússia o direito de voto por procuração ou por correio está excluído e o voto electrónico não é permitido. É proibida a gravação de fotos e vídeos da votação.