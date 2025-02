O primeiro -ministro da Geórgia visita o Cazaquistão para conversas oficiais

Primeiro Ministro da Geórgia Irakli Kobakhidze chegar a Cazaquistão Em uma visita oficial na quarta -feira.

Durante a visita, programado para 5 a 6 de fevereiro, Kobakhidze se encontrará com seu colega Kazajas Olzhas Bektenovseguido de discussões expandidas de formato, de acordo com uma declaração do governo da Geórgia.

Também está programado para ser recebido pelo presidente da Kazaj Kassym-Jomart Tokayev no palácio presidencial.

Kobakhidze é acompanhado por uma delegação, incluindo ministros -chave da economia, assuntos externos, infraestrutura, agricultura, educação e esportes.

Não foram fornecidos mais detalhes.