O primeiro-ministro da Groenlândia diz que seu povo não quer ser americano, mas está disposto a conversar com Donald Trump sobre…

O primeiro-ministro da Groenlândia, Múte B. Egede, disse na sexta-feira que os residentes do território ártico rico em minerais não querem ser americanos, mas que entende o interesse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na ilha, dada a sua localização estratégica, e que está aberto a maior cooperação com Washington.

Os comentários do líder groenlandês surgiram depois de Trump ter dito no início desta semana que não descartaria o uso da força ou pressão económica para tornar a Gronelândia, um território semiautónomo da Dinamarca, parte dos Estados Unidos. Trump disse que era uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos.

Egede reconheceu que a Groenlândia faz parte do continente norte-americano e “um lugar que os americanos veem como parte do seu mundo”. Ele disse que não falou com Trump, mas está aberto a discussões sobre o que “nos une”.

“Cooperação tem a ver com diálogo. Cooperação significa que eles trabalharão para encontrar soluções”, disse ele.

Egede tem apelado à independência da Gronelândia, retratando a Dinamarca como uma potência colonial que nem sempre tratou bem a população indígena Inuit.

“A Groenlândia é para o povo groenlandês. Não queremos ser dinamarqueses, não queremos ser americanos. Queremos ser groenlandeses”, disse ele numa conferência de imprensa com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, em Copenhaga.

O desejo de Trump pela Gronelândia causou ansiedade na Dinamarca e em toda a Europa. Os Estados Unidos são um forte aliado das 27 nações da União Europeia e o principal membro da aliança da NATO, e muitos europeus ficaram chocados com a sugestão de que um novo líder americano poderia até considerar o uso da força contra um aliado.

Mas Frederiksen vê um aspecto positivo no debate.

“O debate sobre a independência da Gronelândia e os últimos anúncios dos Estados Unidos mostram-nos o grande interesse na Gronelândia”, disse ele. “Acontecimentos que puseram em movimento muitos pensamentos e sentimentos em muitas pessoas na Gronelândia e na Dinamarca.”

“Os Estados Unidos são o nosso aliado mais próximo e faremos tudo o que pudermos para continuar uma forte cooperação”, disse ele.

Frederiksen e Egede falaram aos jornalistas após uma reunião semestral da Dinamarca e de dois territórios do seu reino, a Gronelândia e as Ilhas Faroé. A reunião havia sido previamente agendada e não foi convocada em resposta aos comentários recentes de Trump. O filho mais velho de Trump também visitou a Groenlândia na terça-feira, pousando em um avião estampado com a palavra TRUMP e distribuindo chapéus Make America Great Again aos habitantes locais.

A emissora pública dinamarquesa DR informou na sexta-feira que a equipe de Trump encorajou moradores de rua e pessoas socialmente desfavorecidas na Groenlândia a aparecerem em um vídeo usando chapéus MAGA depois de terem recebido uma refeição grátis em um bom restaurante. A reportagem citou um residente local, Tom Amtof, que reconheceu alguns deles num vídeo transmitido pela equipe de Trump.

“Eles estão sendo subornados e isso é profundamente desagradável”, disse ele.

A Groenlândia tem uma população de 57.000 habitantes. Mas é um vasto território que contém recursos naturais, incluindo petróleo, gás e elementos de terras raras, que se espera que se tornem mais acessíveis à medida que o gelo derrete devido às alterações climáticas. Tem também uma localização estratégica chave no Árctico, onde a Rússia, a China e outros procuram expandir a sua presença.