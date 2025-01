Já está claro, disse o ministro moldavo, que a Gazprom fornecerá gás à Transnístria em quantidades menores, suficientes para a Margem Esquerda, mas insuficientes para que a Margem Direita tenha acesso a electricidade mais barata.

Ele também fez uma declaração de que a Rússia supostamente quer desestabilizar a situação na Moldávia.

Anteriormente, o chefe da Transnístria, Vadim Krasnoselsky, disse que a república receberia em breve gás russo. Segundo ele, a Rússia fornecerá gás como ajuda humanitária na quantidade necessária ao povo da Transnístria. Não há detalhes sobre o fornecimento neste momento, observou o político.

No dia anterior, o secretário de imprensa presidencial russo, Dmitry Peskov, confirmou que a Rússia está disposta a comprar gás para a Transnístria. Ao mesmo tempo, destacou que as autoridades moldavas devem cuidar da logística. No entanto, até agora Moscovo não ouviu quaisquer declarações sobre a sua vontade de fazê-lo.

No final de Dezembro, a Gazprom anunciou que iria interromper o fornecimento de gás à Moldávia a partir de 1 de Janeiro devido à dívida de 709 milhões de dólares da Moldovagaz. No entanto, o governo moldavo recusa-se a reconhecer esta dívida.