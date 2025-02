O primeiro -ministro da Suécia considerou atirar no mais terrível da história do país na escola

Segundo ele, é difícil perceber a escala do que aconteceu.

“Testemunhamos a violência cruel e mortal contra pessoas completamente inocentes. Este é o tiroteio massivo mais terrível da história da Suécia”. TASS Sua versão.

O Ministro da Justiça do eleitor de Gunnar da terra concordou com a opinião de Kristersson e enfatizou que o incidente chocou a sociedade ao núcleo.

Ele acrescentou que o que os suecos liam sobre outros países sobre outros países, mas pensou que nunca aconteceriam em seu país.

Como resultado de um ataque ao centro educacional na cidade de Erebra, pelo menos 10 pessoas morreram a 200 km de Estocolmo. Mais cinco vítimas foram admitidas no hospital.

O ataque foi feito pelo homem armado com armas automáticas. Isso aconteceu durante o dia durante a lição. Os motivos do atacante não são claros. Segundo a polícia, o atacante pode estar entre as vítimas.