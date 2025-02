O primeiro -ministro de Assam, Himanta Sarma, sobre a esposa do deputado do Congresso Gaurav Gogoi, link paquistanês: pode ter sido pego

O primeiro -ministro de Assam, Himanta Biswa Sarma, adotou uma abordagem diferente da controvérsia em torno do vice do Congresso de Gaurav Gogoi e de sua esposa britânica, Elizabeth Colburn, sugerindo que ele Pode ter sido “pego ou chantagem” como parte de uma conspiração maior de “anti-Índia”.

Falando a jornalistas fora de um evento, Sarma disse no domingo que o assunto foi além da política e que agora era um problema de segurança nacional.

“Começamos a discutir essa questão sobre um parlamentar, mas agora se intensificou em um nível muito mais alto. Não está mais relacionado a Gaurav Gogoi. Agora, temos evidências ou informações de uma força anti-Índia que trabalha ativamente por trás disso. Decida no gabinete de hoje “, disse ele.

O primeiro -ministro acrescentou que abordaria o assunto com o Ministro do Interior da União, Amit Shah, e discutiria como a investigação do governo do estado poderia estar alinhada com as agências centrais.

Ele também sugeriu que Gogoi poderia ter sido pego sem saber em uma conspiração maior.

“Agora parece que Gaurav Gogoi é apenas um ator em todo o sistema, ele não é o diretor. Talvez ele esteja involuntariamente preso. Então, examinaremos o assunto com uma perspectiva abrangente. Não queremos acusá -lo disso. Momento. , “Sarma disse.

Referindo -se à participação internacional, ele disse que Gogoi poderia ter sido pressionado ou manipulado. “A maneira pela qual Londres, America e Islamabad estão envolvidos, ele também pode ser chantageado. Quem sabe? Portanto, toda a questão requer uma investigação profunda e profunda”, acrescentou.

Sarma também respondeu à carta do Facebook de Gogoi a Colburn e aos esforços do líder do Congresso para mostrar sua integração cultural cantando músicas de Bihu em Atuend assameses. “Até os turistas que vêm ao Parque Nacional Kaziraga cantariam uma música de Bihu se a pessoa fosse feita para usar Mekhela Chadar”, disse ele.

Além disso, ele disse que havia desenvolvido simpatia por Gogoi depois de aprender sobre a situação mais ampla. “Simpatia por Gogoi. Alguém deve tê -lo pego. Inicialmente, pensei que ele provavelmente cometeu. Mas quando soube da imagem inteira onde alguns grandes nomes estão envolvidos, desenvolvi simpatia por ele ter sido pego”, disse Sarma.

O primeiro -ministro também disse que apresentaria todos os documentos relevantes para o chefe do Congresso Assam, Bhupen Borah, para permitir que o partido verifique os fatos. “Talvez o Congresso não conheça a imagem completa”, disse ele. Ele também confirmou que, uma vez que o caso fosse completamente investigado, ele enviaria detalhes ao presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge, primeiro -ministro e ministro do Interior. “Isso é uma questão de segurança nacional”, disse ele.

Na semana passada, Sarma intensificou seu ataque contra Gogoi, fazendo perguntas sobre os supostos vínculos do ISI de Colburn, seu suposto papel na radicalização e na lavagem cerebral e sua recusa em levar a cidadania indiana nos últimos 12 anos.

Ele também acusou Gogoi de levantar problemas de defesa sensíveis no Parlamento depois de se casar com um cidadão britânico, uma posição que o líder do Congresso negou fortemente como uma “falsa acusação”.

Sarma também questionou a participação de um ex -ministro do Paquistão que twittou sobre a emissão de estrangeiros de Assam e supostamente rotulou um indivíduo ligado ao ISI de Assam.

Ele vinculou esse desenvolvimento à visita passada de Gogoi à embaixada do Paquistão, referindo -se a uma fotografia amplamente compartilhada dele com um ex -diplomata paquistanês. “O próprio Gogoi admitiu ter visitado a embaixada do Paquistão, mas seus apoiadores disseram que a fotografia foi transformada”.

A controvérsia desencadeou uma forte resposta política, com os líderes do Congresso que permanecem firmemente atrás de Gogoi.

O Secretário Geral do Congresso, Jairam Ramesh, descartou as acusações como “uma campanha atroz de difamação” e “assassinato de personagens do pior tipo”. Ele confirmou que a ação legal estava iniciando imediatamente.

O gabinete de Assam aprovou no domingo uma resolução que condenou as supostas tentativas de desestabilizar o estado pelo xeque nacional paquistanês Ali Tauqeer, que, segundo os relatórios, está ligado ao ISI.

A medida ocorre depois que o ministro principal disse que a esposa de Gogoi havia trabalhado com Sheikh.

Enquanto isso, Sarma também atingiu o Congresso nas próximas eleições da Assembléia de Assam em 2026, respondendo à declaração de Jairam Ramesh de que o BJP seria votado fora do poder em um ano.

“Quem será o ex -ministro principal e atual será decidido pelo povo de Assam, não por você. Não quero lembrá -lo da derrota humilhante que o Congresso enfrentou desde 2014”, disse Sarma.