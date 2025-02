O primeiro -ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, evita a residência oficial devido à superstição, diz Sanjay Raut, de Uddhav Sena,

O líder de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, disse na terça -feira que Devendra Fadnavis não mudou para ‘Varsha’, a residência oficial do primeiro -ministro de Maharashtra no sul de Mumbai, devido à superstição.

O vídeo tem que supostamente sacrificar Buffalo em Guwahati durante a visita de Eknath Shinde ao templo de Kamakhya foi enterrado nas instalações de ‘Warsha’ para que a posição do ministro principal não mantenha ninguém, mas não Shinde, disse ele.

Fadnavis aconteceu com Shinde como primeiro -ministro após as eleições da Assembléia de novembro de 2024.

“Por que o Unvellands Fadnavis não se move em direção a ‘Warsha’? O CM já disse se se mover para lá, não vai dormir lá. O que é isso?Limbu Samrat, Limbu Mirchi ‘ (Uma referência àqueles que praticam magia negra) de Shiv Sena deve responder a isso “, disse Raut, membro de Rajya Sabha.

“ Limbu ‘(Lemon) e’ Mirchi ‘(Chile) são supostamente usados ​​pelos praticantes de magia negra.

“Ouvi dizer que houve discussões no BJP de que os chifres do búfalo sacrificados em Guwahati foram enterrados no Warsha Céspedes … Há conversações de que os chifres foram trazidos aqui para que o posto de CM não fique com mais ninguém é o que a equipe diz “, disse Rout a repórteres.

Embora não houvesse reação imediata dos assistentes do ministro principal às reivindicações de Raut, o chefe de Shiv Sena, Eknath Shinde, agora anexado ao CM, disse a jornalistas em uma nota sarcástica: “Raut é um especialista nesse campo. Eu deveria saber”.

No passado, Raut afirmou que os búfalos foram mortos em Guwahati depois que Shinde se rebelou contra Uddhav Thakery e acampado em um hotel na cidade de Assam com outro MLA dos rebeldes de Shiv Sena antes de retornar a Maharashtra e se tornar um ministro principal derrubando os rebeldes dos derrotas dos principais rebeldes Maha Ivikas liderada pela estaca. Governo Aghadi.

Enquanto isso, Raut exigiu uma explicação de Fadnavis sobre por que ele não morava em ‘Varsha’, um “orgulho do estado”.

Maharashtra é um estado progressista com uma tradição de reformadores sociais como Mahatma Phule, Prabodhankar Thakery e Gadge Maharaj, que agrediu as superstições, disse ele, e acrescentou que a superstição agora assumiu os corredores de energia.