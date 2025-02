O primeiro -ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, disse na sexta -feira que o governo do estado está preparado para abrigar os ataques terroristas de Mumbai 11/26 acusados ​​de Tahawwur Hussain Rana na prisão, uma vez que é extraditado dos Estados Unidos.

Os comentários do ministro principal ocorreram depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu governo aprovou a extradição de Rana “muito mal”, procurada por agências de pesquisa indianas por seu papel nos ataques terroristas de 26/11 de Mumbai , “Para enfrentar a justiça na Índia”.

“Mantivemos Kasab, qual é o grande problema aqui? Vamos mantê -lo seguro”, disse Fadnavis quando perguntado sobre a preparação de Maharashtra quando Rana é extraditada.

O CM, que também gerencia o portfólio da casa, enfatizou a infraestrutura de segurança de Mumbai que conseguiu lidar com criminosos de alto nível.

“O caso está em Mumbai, então ele (Sapo) será levado para Mumbai. Lidamos com Ajmal Kasab. Tivemos a declaração do sapo devido à qual a participação do Paquistão foi testada (em 11/26). Ele estava em proteção americana naquele momento naquela hora.

Ajmal Kasab, um dos 10 terroristas envolvidos nos ataques terroristas de 26 de novembro de 2008, foi preso de um dos locais de carnificina em Mumbai.

Ele foi alojado na prisão em Maharashtra durante seu julgamento por quatro anos e pendurou na prisão central de Yerwada de Pune em 2012.

Fadnavis disse que, durante a investigação, o papel do Paquistão no ataque terrorista foi exposto e estabelecido.

Ele agradeceu ao primeiro -ministro Narendra Modi por seus esforços para levar Rana para a Índia para julgamento.

“Quero agradecer profusamente ao primeiro -ministro Narendra Modi por sua extradição (RANA). Todos queríamos que a pessoa que conspirou contra nós, o autor intelectual do ataque terrorista de Mumbai, foi entregue à Índia”, disse ele.

O primeiro -ministro disse que, inicialmente, os Estados Unidos relutavam em entregar Rana à Índia e queria protegê -lo, mas devido à iniciativa do Primeiro Ministro, a extradição do Código 26/11 foi autorizada pelos Estados Unidos e seu presidente Trunfo.

“Acho que isso é muito significativo para a Índia. Porque é muito importante que os criminosos obtenham punição por meio de nosso processo judicial e legal”, disse ele.

Fadnavis disse que a aprovação do governo Trump para extraditar Rana era um “desenvolvimento importante” para garantir “justiça final” no caso.

Aqueles que conspiraram contra a Índia devem enfrentar o sistema jurídico do país, disse ele.

Rana, um cidadão canadense de origem paquistanesa, está atualmente alojado em um centro de detenção metropolitano em Los Angeles. Sabe -se que ele está associado ao terrorista paquistanês americano David Coleman Headley, um dos principais conspiradores dos ataques de 26/11.

Falando em uma reunião da imprensa conjunta, juntamente com o primeiro -ministro Modi em Washington na quinta -feira, o presidente Trump disse: “Hoje tenho o prazer de anunciar que meu governo aprovou a extradição de um dos conspiradores e pessoas muito malignos do mundo e tem que ter que tem que ter a ver com os horríveis ataques terroristas de Mumbai, para enfrentar a justiça na Índia.

A extradição da RANA foi autorizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em janeiro, pois rejeitou seu pedido de revisão no caso.