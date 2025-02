O primeiro -ministro de Telangana, Revanth Reddy, diz que o estado se mudou do chefe do BRS KCR, compara o ex -cm com a moeda de Rs 1000 – News News

O primeiro -ministro de Telangana, Revanth Reddy, lançou na sexta -feira um ataque contra o Supremo de Bharat Rashtra Samithi (BRS) K Chandrasekhar Rao (KCR) que o comparou com uma nota monetária de 1.000 Rs Demonized que perdeu seu valor.

Indo a uma manifestação no distrito de Rangaraddy, o primeiro -ministro disse que, assim como ter uma nota de moeda proibida, pode levar à prisão, o KCR não é mais importante na política de Telangana.

“Não se mexa antes da sua própria foto da festa. Você é uma nota de 1.000 rs (demonizada). Anteriormente, havia um grande valor para essas notas, mas agora elas não têm valor. Chandrasekhar Rao não tem nenhum valor e a sociedade não está interessada em você ”, disse Reddy.

Seus comentários ocorreram em resposta à declaração do KCR de que o governo do Congresso havia perdido a credibilidade dentro de um ano do governo e que o BRS retornaria ao poder nas próximas eleições da Assembléia. Reddy desafiou o KCR a participar das sessões da Assembléia e debater problemas em vez de fazer reivindicações nos eventos do partido.

Zombando de uma recente pesquisa de mídia social citada pela KCR, que sugeriu que 70 % dos usuários da Internet apoiaram o BRS, Reddy brincou que a popularidade da Internet nem sempre se traduz em realidade. “Mais pessoas como a atriz Rakhi Sawant do que Salman Khan em Tiktok, mas isso não a torna um melhor ator”, disse ele.

O ministro principal também zombou da família KCR, pedindo que ele parasse seu filho e sobrinho, a quem ele comparou com “Brand Bulls”. Ele acrescentou: “Ele é uma pessoa mais velha, eu concordo. Mas seus filhos se tornaram Yama Kinkaras (servos Yama). Primeiro, controle seu filho e sobrinho.

Reddy destacou a conformidade do governo do Congresso da Promessa Eleitoral, incluindo isenções de ônibus gratuitas e viagens de ônibus, e garantiu que o esquema de ‘Rythu Bharoso seria implementado antes de 31 de março, com uma atribuição de Rs 10.000 milhões de rupias.

Reddy também criticou o governo central liderado pelo BJP por ignorar as recomendações de Telangana para o Padma Awards. Falando em um evento que marcou o aniversário de nascimento do cantor folclórico de Gaddar e BJP do BJP fez comentários depreciativos sobre Gaddar, ele seria o nome da rua onde o escritório da festa está localizado em homenagem ao falecido cantor.

“Se você precisar escrever o endereço do seu grupo, terá que escrever como Gaddar Street”, disse Reddy.

Ele também expressou seu desgosto pelas indicações do centro, que incluíam Gadar (Padma Vibhusan), o educador Chukka Ramaiah, o poeta Ande Sri (Padma Bhushan), o poeta e cantor Goatan (Padma Shri) e o poeta Jayadheer Tumala rao ( Padma Shri).

Reddy também comentou que o regime anterior do BRS havia maltratado Gaddar, e as pessoas o eliminaram do poder.