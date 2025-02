O primeiro -ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, promete derrotar a Índia, diz: ‘Ele trabalhará dia e noite para …’ | Notícias do mundo

O primeiro -ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, fez uma declaração ousada que agora está fazendo ondas nas redes sociais. Durante uma manifestação pública em Dera Ghazi Khan, ele declarou apaixonadamente que o Paquistão derrotaria a Índia na economia e desenvolvimento sob sua liderança.

“Se não deixarmos a Índia para trás, meu nome não é Shehbaz Sharif”, proclamou ele, atingindo seu peito e gesticamente fortemente. O discurso, marcado por seu estilo animado característico, até o viu atingir o microfone, um momento que foi capturado várias vezes no passado.

Se eu não derrotar #ÍndiaMeu nome não é Shehbaz Sharif “, diz o primeiro -ministro Shehbaz, comprometido em superar os rivais regionais como Índia em desenvolvimento. Falando em Dera Ghazi Khan, ele enfatizou a necessidade de uma colaboração federal sem precedentes para direcionar o Paquistão para o progresso. pic.twitter.com/nqudeulh2k– Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) 22 de fevereiro de 2025

Sharif garantiu à multidão que seu governo está trabalhando incansavelmente para melhorar a situação econômica do país. “Vamos trabalhar dia e noite para progredir no Paquistão”, disse ele, acrescentou que acredita firmemente no potencial do país. Além disso, ele fortaleceu sua alegação quando seu irmão mais velho e ex -primeiro -ministro Nawaz Sharif juraram, prometendo levar o Paquistão à grandeza.

Apesar de seu otimismo, o Paquistão continua lutando com uma profunda crise financeira, crescente dívida internacional e severos desafios econômicos. Embora Sharif tenha dito que a inflação diminuiu significativamente sob seu mandato, de 40% para apenas 2%, o país permanece sob pressão para implementar medidas econômicas estritas para estabilizar sua economia.