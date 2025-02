O primeiro -ministro eleito Rekha Gupta diz que os membros ‘Modi’ de 48 membros serão entregues para Delhi

Rekha Gupta, do BJP, está pronto para prestar juramento como o principal ministro de Delhi por volta das 11h30 hoje. Ela será a terceira ministra da Mulher de Delhi após Sheila Dixit, do Congresso e Atishi, do Partido Aam Aadmi.

Falando exclusivamente com as horas da televisão de Indiatody antes de seu juramento, Rekha Gupta disse que seu governo terá todas as promessas feitas durante as eleições em mente, enfatizando que a equipe de modificação de membros 48 será entregue a Delhi.

Rekha Gupta, que conquistou a sede de Shalimar Bagh, da Assembléia de Délhi nas recentes eleições, também agradeceu ao primeiro -ministro Narendra Modi e pela liderança máxima do BJP. Espera -se que os principais líderes do BJP e de outros dignitários participem da cerimônia de juramento de Rekha Gupta nos ramos terrestres de Delhi hoje.