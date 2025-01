O primeiro -ministro italiano Meloni anunciou

O ministro da Justiça Carlo Nordio, ministro de Assuntos Internos da Matteo Pyntyoshi e o secretário de Estado Alfredo também foram investigados, relata a agência de notícias Belga. De acordo com dados provisórios, a investigação pode estar associada à questão do suspeito da Líbia na semana passada.

Osama Elmasri Nadhim, também conhecido como Osama Almasri Nadhim, foi procurado pelo Tribunal Penal Internacional (MUS) por suspeita de crimes contra a humanidade e os crimes de guerra. Ele foi preso em Turim e trazido de volta à Líbia um dia depois.

Meloni criticou Sparrow, que não foi informado sobre o repatriamento. Segundo ela, é estranho que o tribunal tenha emitido um mandado de prisão em um momento em que o homem se preparou para entrar no território da Itália, depois de passar 12 dias em três outros estados europeus. Mus voltou -se para a Itália com um pedido para justificar a deportação do suspeito.