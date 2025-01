O primeiro -ministro Narendra Modi fez recentemente um apelo para abordar a obesidade e reduzir o consumo de petróleo. Seu apelo ressoou com muitos enquanto ele obteve o apoio de médicos, atletas e o público. Ele fez esse apelo durante seu discurso na cerimônia de abertura dos 38 Jogos Nacionais em Dehradun.

O Gabinete do Primeiro Ministro em um comunicado à imprensa declarou: “O primeiro -ministro discutiu como o problema da obesidade está aumentando rapidamente no país, o que é uma preocupação porque a obesidade aumenta o risco de doenças como diabetes, doença cardíaca” No caso, o primeiro -ministro Modi também abordou a questão do movimento Fit India e destacou a importância do exercício e da dieta. Ele também abordou a necessidade de uma ingestão equilibrada de alimentos para se manter saudável.

O primeiro -ministro Modi também afirmou a importância de reduzir a gordura e o petróleo prejudiciais em alimentos e aconselhou uma redução no consumo diário de petróleo em 10 %.

Reacting on the PM Modi message, the Bollywood Akshay Kumar actor went to the social media platform X and declared: "Saúde Hai Toh Sab Kuchh Hai. A obesidade foi lutar Karne Ke Sabse Bade Hathiyaar.

2. Ar fresco e luz solar

3. Consuma Desi ghee em vez de alimentos processados ​​e reduza a ingestão de óleo.

O CEO do Hinduja Hospital PD, Gautam Khanna, comentou que é uma mensagem oportuna sobre a importância de reduzir a obesidade e os riscos associados. Em uma publicação sobre X, ele declarou: “A saúde é o nosso maior patrimônio”.

A Organização Mundial da Saúde, Sudeste Asiático, também apoiou o chamado do Primeiro Ministro para atividades físicas regulares e uma dieta nutritiva equilibrada. A reunião do Comitê de Serviços de Saúde da FICCI e o fundador e presidente Dr. Harsh Mahajan também falou em apoio ao apelo do primeiro -ministro Modi. O boxeador Vijander Singh elogiou a campanha do primeiro -ministro Modi em relação à dieta, exercício e saúde equilibrados.

