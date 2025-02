O primeiro -ministro Modi chega a Washington DC, realizará uma reunião bilateral com Donald Trump

O primeiro -ministro Narendra Modi desembarcou em Washington DC para uma visita de dois dias aos Estados Unidos. Durante a visita, o primeiro -ministro Modi está programado para fazer conversas bilaterais com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta -feira, 13 de fevereiro.

Espera -se que os dois líderes discutam uma série de questões de interesse mútuo, incluindo comércio, energia, defesa, segurança, associação tecnológica e cooperação estratégica, entre outros.

Isso marca a primeira visita do primeiro -ministro Modi aos EUA.

O primeiro -ministro Modi será o quarto líder mundial, depois que o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, Shigeru Ihiba, do Japão, e o rei da Jordânia Abdullah II, para encontrar Trump em seu segundo mandato presidencial.

Enquanto estiver nos Estados Unidos, o primeiro -ministro Modi permanecerá em Blair House, a histórica casa de hóspedes designada para dignitários que visitam a Casa Branca.

A Blair House, também conhecida como “hotel mais exclusivo do mundo”, presidentes, royalties e líderes mundiais no passado.

Antes do primeiro -ministro Modi desembarcou na capital dos Estados Unidos.

A visita do primeiro -ministro Modi assume mais importância do que nunca antes do contexto de 5 de fevereiro de deportação de 104 imigrantes indianos ilegais pelos Estados Unidos, que levantaram algumas sobrancelhas na Índia.

Na sexta -feira passada, o governo anunciou que as autoridades nos Estados Unidos identificaram outros 487 migrantes indianos ilegais que vivem no país, que em breve serão deportados.

Também durante sua visita, é provável que o primeiro -ministro recorre a Tesla e o chefe da SpaceX Elon Musk, que também dirige o departamento de eficiência do governo Trump (DOGE), informou a agência de notícias da Reuters.

É provável que a entrada do Starlink no mercado indiano encontre espaço nas discussões entre PM Modi e Musk, acrescentou, citando pessoas familiarizadas com os planos.

O Starlink é uma constelação de internet satélite operada pela Starlink Services, de propriedade da Elon Musk SpaceX. Segundo relatos, o Starlink está procurando iniciar operações na Índia, com o governo apoiar a idéia de que o Spectra é atribuído e não leiloado.

“Musk concorda em dar garantias sobre as preocupações de segurança da Índia, que incluem dados da loja localmente”, disse a Reuters citando uma fonte.

Apenas um dia atrás, o primeiro -ministro Modi se reuniu com o vice -presidente americano JD Vance e sua família em Paris.

O primeiro-ministro se encontrou com a família de Vance, incluindo sua esposa indiana-americana, Usha Vance, e seus dois filhos. O líder indiano levou X a compartilhar imagens da reunião, chamando -a de interação “maravilhosa”.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro Narendra Modi foi até nós depois de concluir sua visita de três dias à França, onde participou da Cúpula Internacional da Ação da AI, o 14º Fórum de CEOs da Índia e realizou conversas com conversas com conversas com o presidente francês Emmanuel Macron.

O primeiro -ministro também visitou o Reator Experimental Termonuclear Internacional (ITER), onde os engenheiros estão tentando replicar a energia do sol.

Macron se juntou ao primeiro -ministro Modi na visita quando os dois líderes se conheceram e interagiram com cientistas e engenheiros de instalação.

Além disso, o primeiro -ministro e as autoridades francesas inauguraram em conjunto o novo consulado da Índia em Marselha, no sul da França, fortalecendo ainda mais os laços das pessoas e a presença diplomática.