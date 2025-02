O primeiro -ministro Narendra Modi, que chegou aos Estados Unidos para uma visita de dois dias por convite do presidente Donald Trump, se reuniu com o Diretor Nacional de Inteligência dos Estados Unidos (DNI) Tulsi Gabbard em Washington, DC na quarta -feira. Gabbard foi confirmado como diretor de inteligência nacional na quarta -feira. Durante a reunião, o primeiro -ministro Modi a parabenizou por ter sido confirmado pelo jornal.

Em uma publicação sobre X, o primeiro-ministro Modi disse: “Ele conheceu o diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, em Washington, DC. Ele a parabenizou por sua confirmação. Ele discutiu vários aspectos da amizade dos estados unidos da Índia, do que o que sempre foi um voto forte.

Ele conheceu o diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, @Tulsigabbard Em Washington DC. Ele a parabenizou por sua confirmação. Ele discutiu vários aspectos da amizade indiana unida, da qual sempre foi um forte voto. pic.twitter.com/w2bhsh8ckf– Narendra Modi (@Narendramodi) 13 de fevereiro de 2025

Quando o primeiro -ministro Modi chegou aos Estados Unidos, o embaixador da Índia nos Estados Unidos, Vinay Mohan Kwatra, juntamente com outros funcionários, recebeu o primeiro -ministro Narendra Modi no aeroporto. Isso marca a primeira visita do primeiro -ministro Modi aos Estados Unidos desde que Donald Trump iniciou seu segundo mandato.

Na chegada, o primeiro -ministro Modi foi para Blair House, onde foi recebido por membros entusiasmados da diáspora indiana. A multidão o recebeu com músicas de “Bharat Mata Ki Jai” e “Modi, Modi”. Em resposta, o primeiro -ministro Modi expressou sua gratidão por seu calor e recepção calorosa.

“Uma recepção quente no frio do inverno. Apesar do clima frio, a diáspora indiana em Washington DC me recebeu com uma recepção muito especial. Minha gratidão a eles”, publicou o PM Modi em X.

Ao chegar aos Estados Unidos, o primeiro-ministro Modi disse esperar se encontrar com Trump e com base na Associação Estratégica Integral Global da Índia-EUA.

Em uma publicação sobre X, o primeiro -ministro Modi declarou: “Ele desembarcou em Washington DC recentemente. Espero que nosso planeta”.

O porta -voz do Ministério dos Assuntos Externos (MEA), Randhir Jaiswal, disse que o primeiro -ministro Modi, durante sua visita, se encontrará com Trump, membros do gabinete dos EUA.

Durante sua visita aos Estados Unidos, Blair House é mais do que uma luxuosa casa de hóspedes. É um símbolo da hospitalidade e diplomacia americana, um lugar onde os relacionamentos são forjados e a história é feita. É uma extensão luxuosa de 70.000 pés quadrados da Casa Branca. Antes de partir para sua visita, o primeiro -ministro Modi declarou que sua visita aos Estados Unidos será uma oportunidade de aproveitar a colaboração em seu primeiro mandato e desenvolver uma agenda para aumentar e aprofundar a associação entre as duas nações. (Com ingressos ANI)