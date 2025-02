O primeiro -ministro Modi discute energia nuclear com o vice -presidente JD Vance em Paris; Retomar a Índia-EUA retomar o acordo de aeronave anti-submarina | Notícias da Índia

Antes da visita do primeiro -ministro Narendra Modi, a Índia e os Estados Unidos estão trabalhando em coisas que podem aumentar as relações bilaterais e a confiança entre as duas democracias. Enquanto o primeiro -ministro Modi se reuniu com o vice -presidente dos Estados Unidos, JD Vance, independentemente da cúpula de ação da IA ​​em Paris, as conversas também foram retomadas para um acordo de aviões militares, segundo a mídia.

Um comunicado à imprensa do gabinete do vice -presidente dos Estados Unidos disse que os dois líderes discutiram questões de interesse mútuo. “O vice -presidente americano JD Vance conhece o primeiro -ministro Narendra Modi. Os dois líderes, juntamente com a Segunda Dama dos Estados Unidos, Usha Vance, desfrutaram de café juntos e discutiram tópicos de interesse mútuo, incluindo a maneira pela qual os Estados Unidos podem ajudar A Índia diversifica seu ajuste de energia por meio de investimentos em tecnologia nuclear limpa e confiável nos Estados Unidos.

O primeiro -ministro vai a Washington DC depois de concluir sua visita a Paris. Espera -se que chegue a Washington DC na noite de quarta -feira e mantenha suas primeiras conversas pessoalmente com o presidente Donald Trump no segundo mandato deste último.

Enquanto o primeiro -ministro Modi visitará os Estados Unidos, o governo da Índia já retomou as conversas para um possível acordo de aeronaves militares. De acordo com um relatório do Times of India, a Índia está novamente considerando a aquisição de seis aeronaves adicionais de longo alcance P-8i dos Estados Unidos, uma proposta que foi suspensa por quase três anos.

Segundo relatos, o acordo está atualmente em revisão devido à crescente necessidade de maior vigilância no Oceano Índico e além, promovido pela crescente presença da China na região. O relatório diz que os Estados Unidos foram solicitados a fornecer um preço competitivo para as seis aeronaves P-8i.

A Marinha Indiana já opera 12 aeronaves P-8i, equipada com sensores eletroopticos avançados, vários radares e armas, como mísseis Bloco II de Harpoon, Livian Torpedo MK-54, foguetes e cargas de profundidade. Essas aeronaves foram obtidas em dois acordos assinados em 2009 e 2016, com um valor combinado superior a US $ 3,2 bilhões.

Embora os P-8is sejam projetados principalmente para operações anti-submarinas e de guerra, a Índia também os implantou amplamente para monitorar os movimentos e a infraestrutura das tropas chinesas ao longo da linha de controle real (lac) de 3.488 km do confronto militar em East Ladakh. Tudo começou em abril de 2020.