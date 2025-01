O primeiro -ministro Modi fará ‘o que está correto’ em imigrantes ilegais: Presidente dos Estados Unidos, Trump | Notícias do mundo

WASHINGTON: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o primeiro -ministro Narendra Modi “corrigirá” os imigrantes ilegais, enfatizando que as discussões estão ocorrendo com a Índia. O presidente Trump fez esses comentários na segunda -feira enquanto conversava com jornalistas a bordo da Força Aérea de volta à Base Conjunta da Flórida Andrews. Ele também mencionou que o primeiro -ministro Modi provavelmente visitará a Casa Branca em fevereiro.

Separadamente, na leitura de um telefonema entre os dois líderes, a Casa Branca disse que Trump tinha um telefonema “produtivo” com Modi e procurou um movimento em direção a um relacionamento comercial bilateral “justo” e uma cooperação mais profunda da Índia. Enquanto conversava com os republicanos da Câmara dos Deputados em uma aposentadoria da Flórida na segunda -feira, o presidente Trump disse que os Estados Unidos imporiam tarifas aos países que “danificam” os Estados Unidos ao nomear a China, a Índia e o Brasil como países de alta taxa.

“Vamos colocar taxas em países e pessoas externas que realmente nos machucam … veja o que os outros fazem. A China é um tremendo fabricante de taxas, e a Índia e o Brasil e muitos outros países. Portanto, não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar os Estados Unidos em primeiro lugar ”, disse ele.

Enquanto isso, durante o telefonema, os dois líderes também discutiram os planos de modificar os Estados Unidos, disse a Casa Branca em Reading. Enquanto conversava com jornalistas a bordo do Air Force One, Trump foi perguntado: “Ele (Modi) de acordo com a tomada de imigrantes ilegais”? “Ele (Modi) fará a coisa certa.

“Eu tive uma longa conversa com ele esta manhã (segunda -feira). Ele virá para a Casa Branca, no próximo mês, provavelmente fevereiro. Temos um relacionamento muito bom com a Índia ”, disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One.

“Tudo surgiu (em um telefonema com Modi)”, disse Trump a repórteres quando perguntado sobre os detalhes de sua ligação com o primeiro -ministro. Viagem do primeiro -ministro aos Estados Unidos, o primeiro Bass Trump 2.0 terminou durante a ligação. A última viagem estrangeira de Trump como presidente foi para a Índia durante seu primeiro mandato.

Trump e Modi desfrutam de um bom relacionamento amigável. Os dois foram a milhares de pessoas em duas manifestações diferentes em Houston em setembro de 2019 e em Ahmedabad em fevereiro de 2020. Modi foi um dos três líderes mundiais a conversar com Trump após sua impressionante vitória eleitoral em novembro de 2024.

Em uma leitura de chamadas, a Casa Branca disse que os dois Trump procuraram que a Índia aumentasse em equipamentos de segurança fabricados nos Estados Unidos e se mudassem em direção a um relacionamento comercial bilateral justo.

“Hoje, o presidente Donald J Trump fez uma ligação produtiva com o primeiro -ministro Narendra Modi, da Índia. Os dois líderes discutiram a expansão e aprofundamento da cooperação. Eles também discutiram uma variedade de problemas regionais, incluindo segurança no Indo-Pacífico, Oriente Médio e Europa ”, afirmou. “O presidente enfatizou que a importância da Índia aumentou sua aquisição de equipamentos de segurança fabricados nos Estados Unidos e avançando em direção a um relacionamento comercial bilateral justo”, disse a Casa Branca.

“Os líderes discutiram os planos para que o primeiro -ministro Modi visite a Casa Branca, sublinhando a força da amizade e os laços estratégicos entre nossas nações”, acrescentou. Modi e Trump enfatizaram seu compromisso de avançar na “Associação Estratégica da Índia e na Associação Quad Indo-Pacífico, com a Índia organizando líderes quad pela primeira vez no final deste ano”. Os Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália compõem o Quad, um grupo de quatro caminhos.

Como em muitos países, houve algumas preocupações na Índia também sobre a abordagem do governo Trump para imigração e tarifas. Trump já falou em dar um tapa em “100 % das tarifas” no grupo BRICS, um bloco que também inclui a Índia. Falando durante uma sessão semanal, o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal, se referiu ao diálogo contínuo da Índia com os Estados Unidos sobre assuntos relacionados ao comércio e imigração e expressou esperança de que ambas as partes possam resolver qualquer problema.

O comércio ocupa um lugar especial dentro da relação de estados da Índia forte e multifacetada, e os dois partidos atingiram um nível recorde de comércio e serviços no valor de US $ 190 bilhões em 2023, disse Jaiswal. Em 23 de janeiro, o Ministro dos Assuntos Externos, S Jaishankar, que representou a Índia na cerimônia de abertura de Trump, disse que a Índia sempre esteve aberta ao retorno legítimo de índios indocumentados ao seu país.

“Como governo, obviamente apoiamos a mobilidade legal porque acreditamos em um local de trabalho global … ao mesmo tempo, também nos opomos firmemente à mobilidade ilegal e à migração ilegal”, disse Jaishankar. “Então, com cada país, e os Estados Unidos não são exceção, sempre sustentamos que, se algum de nossos cidadãos estiver lá ilegalmente, e se tivermos certeza de que eles são nossos cidadãos, sempre fomos abertos ao seu retorno legítimo a Índia “Ele estava respondendo a uma consulta sobre as notícias de que a Índia está trabalhando com o governo Trump para deportação de cerca de 1.80.000 indianos nos Estados Unidos que não estão documentados ou aprovaram seus vistos.

O Departamento de Segurança Nacional, em abril de 2024, disse que havia cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos em 2022. O México liderou a lista com 4,81 milhões de imigrantes ilegais, seguidos pela Guatemala (750.000), El Salvador (710.000), Honduras (560.000), Filipinas (350.000), Venezuela (320.000), Colômbia (230.000) e Brasil (230.000).

O DHS disse que houve uma forte diminuição nos imigrantes ilegais na Índia entre 2018 e 2022. Ele diz que 220.000 índios viviam ilegalmente nos Estados Unidos no final de 2022. “A população indiana caiu para 54 %, ou 260.000 pessoas, De 480.000 em 2018 para 220.000 em 2022, enquanto a população chinesa diminuiu 47 %, ou 180.000, de 390.000 para 210.000 ”, disse o DHS.