O primeiro -ministro Modi interage com Mikesh Ambani, Satya Nadella, Anand Mahindra e outros para o criador da cúpula.

O primeiro -ministro indiano, Narendra Modi, presidiu uma reunião on -line do conselho consultivo de ondas na sexta -feira, 7 de fevereiro. O Waves é uma cúpula global que reúne o mundo do entretenimento, criatividade e cultura com os principais profissionais da indústria.

Em uma publicação sobre redes sociais na plataforma X, Narendra Modi disse que os membros do conselho consultivo reiteraram seu apoio para compartilhar contribuições valiosas para fazer da Índia um centro de entretenimento global.

“Acabei de concluir uma extensa reunião do conselho consultivo de ondas, a cúpula global que reúne o mundo do entretenimento, criatividade e cultura. Os membros do conselho consultivo são indivíduos eminentes de diferentes áreas da vida, que não apenas reiteraram seu apoio, mas também compartilharam contribuições valiosas sobre como melhorar ainda mais nossos esforços para tornar a Índia um centro de entretenimento global “, disse o primeiro -ministro Narendra Modi em sua publicação sobre sua publicação.

A agência de notícias Anos Eles relataram que os principais profissionais do setor, como o presidente da Reliance Industries, Mikesh Ambani, CEO da Microsoft, Satya Nadella e o presidente de Mahindra e Mahindra, Anand Mahindra, estavam entre outros que participaram de discussões virtuais.

Atores de Bollywood e personalidades proeminentes, como Amitabh Bachchan, Diljit Dosanjh, Rajinikanth, Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Chirejeevi, Anil Kapoor, Akshay Kumar e Anupam Kher e Arahman foram entre outros que cumpriram o evento virtual.

Cúpula de ondas O primeiro -ministro Narendra Modi, em dezembro de 2024, anunciou o lançamento da World Audio Visual Entertainment Summit (Waves), que a marcou como um passo importante para tornar a Índia um centro para a criação de conteúdo global.

Modi instou os jovens profissionais da indústria criativa na Índia a participar da cúpula do ano líquido.

“No próximo ano, pela primeira vez, a Cúpula Mundial de Entretenimento Visual Audio, ou seja, se organizará em nosso país. No cume das ondas, os gigantes da indústria da mídia e do entretenimento e o povo do mundo criativo chegarão à Índia. Esta cúpula é uma etapa importante para fazer da Índia um centro de criação de conteúdo global. Sinto -me orgulhoso de dizer a ele que nesta cúpula os jovens criadores também participam disso ”, disse o primeiro -ministro Modi no episódio 117 do anúncio ‘Mann Ki Baat’, informou a agência de notícias.

Ao comentar sobre o surgimento da economia criativa no país, Modi disse que o setor traz nova energia à medida que os olhos da Índia se tornam uma economia de cinco bilhões de dólares. O The Waves ofereceu uma plataforma para criadores de animação, VFX, AR-VR e de produção virtual, informou que a agência de notícias citou um lançamento do Ministério da Informação e Transmissão.

