O primeiro -ministro Narendra Modi está visitando os Estados Unidos para manter discussões com o presidente Donald Trump na Casa Branca. A agenda se concentra no comércio, na cooperação estratégica de defesa e na segurança global. Modi participará de conversas bilaterais com Trump e se encontrará com altos funcionários, líderes empresariais e a diáspora indiana. Uma possível reunião com Elon Musk, de Tesla, também está nos cartões.