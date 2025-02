O primeiro -ministro Narendra Modi chega à cidade do sul de Marselha em Marselha, homenageia o lutador da liberdade Veer Savarkar

O primeiro -ministro Narendra Modi chegou a Marselha no sul da França e prestou homenagem à memória do lutador pela liberdade Vd Savarkar, que tentou um “corajoso escapado” na cidade portuária.

“Ele desembarcou em Marselha. Na busca pela liberdade da Índia, esta cidade tem um significado especial. Foi aqui onde o grande Veer Savarkar tentou uma fuga corajosa”, disse Modi em um X Post depois de chegar lá na terça -feira pela noite (hora local).

Ele acrescentou: “Eu também quero agradecer ao povo de Marselha e aos ativistas franceses da época que exigiram que eles não o dessem à custódia britânica. A coragem de Veer Savarkar continua a inspirar gerações!”

Em um post noturno (ist 4,18 da manhã), Modi disse em X: “Presidente Macron e eu chegamos a Marselha recentemente. Esta visita testemunhará programas importantes destinados a se conectar à Índia e à França. O consulado indiano que está sendo inaugurado, as pessoas serão aprofundado para as pessoas.

Durante o domínio colonial britânico, o lutador da liberdade Vinayak Damodar Savarkar tentou escapar do cativeiro em 8 de julho de 1910, enquanto era transportado a bordo do navio britânico Morea para a Índia para ser julgado.

Sabe -se que ele deixou o boi do navio e conseguiu nadar no chão antes de ser capturado pelas autoridades francesas e depois retornou à custódia das autoridades do navio britânico. Uma questão diplomática importante foi desencadeada quando Savarkar foi condenado à prisão perpétua na prisão celular nas Ilhas Andaman e Nicobar.

O primeiro -ministro Modi está em Marselha para inaugurar um novo Consulado Geral da Índia com o presidente francês Emmanuel Macron. Os líderes têm uma série de compromissos planejados para quarta -feira, incluindo uma visita esperada ao cemitério da guerra de Mazares para honrar o sacrifício de soldados indianos que morreram lutando nas guerras mundiais.

Um passeio pelo Projeto Internacional do Reator Experimental Termonuclear (ITER), uma colaboração internacional de fusão nuclear, também está em sua agenda.

Na terça-feira, eles foram à cúpula de ação da IA ​​e ao 14º Fórum de CEOs da Índia-France.