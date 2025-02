O primeiro -ministro Narendra Modi convite nunca argumentou: S Jaishankar sobre a coroação Trump de Rahul Gandhi.

O ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, respondeu ao líder do Congresso de Rahul Gandhi, negando provimento à sua declaração de que o governo indiano o enviou aos Estados Unidos para garantir um convite para que o primeiro -ministro Narendra Modi tenha participado da cerimônia de juramento Donald Trump. Desconiente as reivindicações do deputado do Congresso, Jaishankar acusou o líder da oposição de fazer declarações que mancham a imagem da Índia em todo o mundo. Ele disse que esse convite nunca foi discutido durante sua visita de 2024 aos Estados Unidos.

“O líder da oposição, Rahul Gandhi, falou deliberadamente uma falsidade sobre minha visita aos Estados Unidos em dezembro de 2024. Fui conhecer o Secretário de Estado e a NSA do governo Biden. Além disso, presidir uma reunião de nossos cônsules gerais. Durante a minha estadia, a NSA designou uma encontrou comigo “, disse Jaishankar em sua refutação.

Gandhi, enquanto conversava no Lok Sabha durante a moção de agradecimento ao discurso do presidente, que estava cavando as políticas econômicas do governo e afirmou que Jaishankar teve que ser enviado aos Estados Unidos para receber um convite para o primeiro -ministro Modi.

“Quando conversamos com os Estados Unidos, não enviaríamos ao ministro das Relações Exteriores três vezes para receber um convite para o nosso primeiro -ministro, porque se tivéssemos um sistema de produção, e estávamos trabalhando nessas tecnologias, o presidente dos Estados Unidos viria Aqui e convide o primeiro -ministro “, disse ele.

Seus comentários desencadearam uma forte resposta de Jaishankar, que descartou a reivindicação como falsa e acusou o líder da oposição de prejudicar a imagem global da Índia.

Ele disse que uma discussão nunca foi uma discussão para o primeiro -ministro Modi e apontou que o primeiro -ministro não comparece a tais eventos. “É do conhecimento geral que nosso primeiro -ministro não comparece a esses eventos. De fato, a Índia é geralmente representada por enviados especiais”, disse ele.

Jaishankar também acusou Gandhi de fazer declarações enganosas pela vantagem política, dizendo que esses comentários danificam a posição da Índia no cenário global. “As mentiras de Rahul Gandhi podem ser levadas em consideração politicamente. Mas elas prejudicam o país no exterior”, disse ele.

Respondendo às declarações de Rahul Gandhi no Lok Sabha, o ministro da União, Kiren Rijjiju, pediu ao deputado Raebareli para fornecer evidências de seus comentários.

“O líder da oposição não pode fazer declarações tão sérias e de fundação. Essa é a relação entre dois países. Ele está fazendo declarações não verificadas sobre o convite de nosso primeiro -ministro. Ele deve ser responsável. Se o líder da oposição tiver as informações, ele deve dizer A casa que ele disse a ele que o ministro das Relações Exteriores visitou para esse fim.