O primeiro-ministro Narendra Modi distribuirá 6,5 milhões de cartões de propriedade Svamitva para 50.000 aldeias em 10 estados e dois UTs

O ministério panchayati raj planeja mostrar o sucesso do esquema Svamitva globalmente. Para o efeito, o ministério, em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, organizará um workshop internacional sobre governação fundiária na Índia em Março, com a participação de 40 representantes de 20 países do Sudeste Asiático, África e América Latina, disse Agarwal.