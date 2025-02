O primeiro -ministro Narendra Modi, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conduz conversas na Casa Branca logo após a ordem tarifária recíproca dos EUA.

O primeiro -ministro Narendra Modi e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciaram suas conversas bilaterais na Casa Branca, que deve se concentrar em taxas, imigração e outros problemas estratégicos importantes. Esta reunião marca sua primeira interação oficial desde que Trump assumiu o cargo para seu segundo mandato.

A reunião é realizada apenas algumas horas depois que Trump anunciou tarifas recíprocas em todos os países, incluindo a Índia, que coincidem com os deveres impostos aos ativos dos EUA. Além disso, isso também acontece no meio da repressão de Trump contra imigrantes ilegais, e o primeiro lote já relatou que foi deportado para a Índia e outros dois lotes programados.

Os dois líderes devem discutir comércio livre e justo, imigração e energia, e também assinarão uma nova estrutura de defesa. Também é provável que as conversas se concentrem no fortalecimento da relação bilateral entre as duas nações e problemas geopolíticos, incluindo a situação na região indo-pacífica.

“As reuniões de hoje com o primeiro -ministro Modi e seu governo levarão a administração da Casa Branca antes. A reunião.

Esta é as primeiras conversas bilaterais entre os dois líderes e o primeiro -ministro Modi será o quarto líder estrangeiro depois que Trump assumiu a presidência do segundo mandato no mês passado.

Antes da reunião com o Presidente dos Estados Unidos, o primeiro -ministro Modi realizou reuniões consecutivas com o CEO da Tesla, Elon Musk, que também lidera o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), sob o governo Trump, o Consultor de Segurança dos Estados Unidos dos Estados Unidos Michael Waltz e origem empreendedora indiana Vivek Ramanswamy.