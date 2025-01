O primeiro -ministro polonês critica os comentários de Musk em favor da AFD

Primeiro Ministro Polonês Donald Tusk criticou o bilionário americano Elon MuskOs comentários feitos no sábado a um grupo extremo certo. Alternativa alemã para a Alemanha (AFD) Manifestação de que “as crianças não são responsáveis ​​pelos pecados de seus pais, avós ou grandes pares”.

“Suas palavras sobre ‘grande Alemanha’ e ‘a necessidade de esquecer a culpa alemã por crimes nazistas’ pareciam familiares e sinistros”, escreveu Tusk no X Domingo, apontando que na segunda -feira o 80º aniversário do lançamento da libertação do Libertação do famoso alemão O campo de concentração de Auschwitz-Birkenau será marcado na Polônia.

Cerca de seis milhões de cidadãos poloneses morreram durante a Segunda Guerra Mundial nas mãos dos nazistas, aproximadamente metade deles judeus.

O governo polonês anterior exigiu reparos para os danos sofridos na Polônia durante a era nazista. A Alemanha passou grande parte do pós -guerra abordando seus crimes históricos de guerra, mas o AFD, que agora campanha para as eleições alemãs de 23 de fevereiro, é o primeiro jogo desde 1945 que procura abertamente mudar essa abordagem da história.

Em um comício da AFD, Saxônia-Anhalt, Musk disse: “Os alemães devem se orgulhar de serem alemães” e “as crianças não são responsáveis ​​pelos pecados, avós ou bisavós de seus pais” e acrescentaram que é necessário “superar” O foco nos pecados passados.

Ele acrescentou: “É bom se orgulhar da cultura e dos valores alemães. Não queremos perdê -los em nome do multiculturalismo, o que obscurece tudo. Queremos ter culturas únicas no mundo. Não queremos que tudo mude “Parece o mesmo em todos os lugares. Quando você visita países diferentes, você experimenta culturas diferentes. Isso é único e bom.

“A Alemanha e os países europeus precisam de mais determinação e auto -determinação, e menos Bruxelas”, escreveu ele em X, em referência às palavras do líder da AFD, Alice Weidel, candidato do partido à posição do chanceler alemão. Imediatamente após o discurso de sábado, Musk mencionou o lema do presidente dos EUA, Donald Trump: “Make the United States Again é ótimo”.

“Pessoas, você ouviu isso? Os americanos estão tornando seu país grande novamente e estamos tornando nosso país grande novamente”, disse ele aos seguidores. “Pegue a Alemanha de novo!”

Nas pesquisas eleitorais alemãs, o AFD ocupa o segundo lugar atrás dos democratas (CDU/CSU).