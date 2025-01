O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, acusa a Rússia de planejar “terrorismo aéreo” global contra companhias aéreas

Autoridades de segurança ocidentais suspeitam que a inteligência russa estava por trás de uma conspiração para colocar dispositivos incendiários em pacotes de aviões de carga com destino à América do Norte, incluindo um que pegou fogo num centro de correio na Alemanha e outro que pegou fogo num armazém em Inglaterra no ano passado.

No final do ano passado, o Azerbaijão acusou a Rússia de abater involuntariamente um avião de passageiros do Azerbaijão que caiu no Cazaquistão em 25 de dezembro, matando 38 pessoas.