RIA Novosti: o primeiro paciente com câncer no sangue foi tratado com sucesso

O primeiro paciente diagnosticado com câncer no sangue foi submetido com sucesso ao tratamento com o novo medicamento russo Utzhefra. Eles escrevem sobre isso “RIA Novosti” com referência à assessoria de imprensa do Centro Nacional de Pesquisas Médicas em Hematologia do Ministério da Saúde.

O medicamento foi criado no Centro Nacional de Pesquisa Médica em Hematologia do Ministério da Saúde. Foi administrado à paciente nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024. A mulher não apresentou complicações graves. Ela foi colocada em terapia intensiva para observação por uma semana e depois transferida para um hospital-dia.

A revisão confirmou o efeito positivo da terapia e a segurança do novo medicamento.

É especificado que um total de 60 pacientes estarão envolvidos no estudo. Durante um ano após a injeção do medicamento, eles serão submetidos a exames médicos e exames de sangue regulares.

Anteriormente, os russos citaram um fator inesperado que aumenta o risco de câncer. Segundo o médico, o risco de desenvolver certos tipos de câncer aumenta o risco de mofo nos alimentos.