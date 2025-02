O principal diplomata do Egito voa em nossa direção no meio da oposição à proposta de Trump

Ministro das Relações Exteriores egípcias Badr Abdilatty Domingo voou Washington Para falar com NÓS Funcionários de desenvolvimento no Médio Oriente região.

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores disse que Abdelatty se reunirá com altos funcionários das novas administrações dos EUA e membros do Congresso para fortalecer as relações bilaterais e a associação estratégica entre o Egito e os Estados Unidos.

As discussões também levarão os últimos desenvolvimentos na região do Oriente Médio, de acordo com o comunicado.

A visita ocorre no meio da rejeição do Egito à proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de se mudar Palestinos de Laço Para países vizinhos.

Em 4 de fevereiro, Trump disse que Washington “assumirá” os palestinos de Gaza e se repousará em outros lugares sob um extraordinário plano de re -urbanização que, segundo ele, poderia transformar o enclave em “O Oriente Médio da Riviera del” “.

Sua proposta foi recebida com amplas convicções dos palestinos, dos países árabes e de muitas outras nações em todo o mundo, incluindo Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.