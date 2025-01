O principal diplomata do Japão visitará Seul em meio à crise política na Coreia do Sul

Ministro das Relações Exteriores do Japão Takeshi Iwaya voará para Seul para conversações com seu homólogo na segunda-feira em meio a uma crise política em curso em Coréia do Sul sobre a efêmera lei marcial.

Iwaya será recebido pelo Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul Cho Tae Yul naquele que seria seu primeiro encontro individual.

As negociações “devem se concentrar nas discussões sobre os esforços para continuar o impulso positivo das relações bilaterais que melhoraram significativamente desde” que o presidente Yoon Suk Yeol assumiu o cargo em 2022, informou a Yonhap News, com sede em Seul.

Antes do decreto da lei marcial de Yoon, que já foi acusado, o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse que planejava viajar para Seul no início de janeiro.

Após a ação fracassada de Yoon, Ishiba disse que Tóquio estava observando a situação na Coreia do Sul com “grave preocupação”.

Mais tarde, ele conversou com seu homólogo sul-coreano, Han Duck Soo, para manter uma comunicação estreita entre ambas as partes.

Han, que foi nomeado presidente interino no lugar de Yoon, também sofreu impeachment e foi sucedido pelo ministro das Finanças, Choi Sang-mok, que agora dirige os assuntos de estado como presidente interino.

Desde então, a situação continua confusa em Seul e as agências governamentais brigam entre si enquanto os investigadores tentam prender Yoon.

Depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visitou Seul na semana passada, o ministro das Relações Exteriores do Japão, Iwaya, seria o segundo funcionário estrangeiro de alto nível a visitar a Coreia do Sul desde o início da crise da lei marcial.

Sob o governo de Yoon, Seul cerrou fileiras com Washington e Tóquio rumo a uma aliança trilateral em meio à crescente influência da China na região Ásia-Pacífico, bem como às tensões de segurança na Península Coreana, onde as Coreias divididas permanecem em estado de guerra.

Tóquio e Seul são dois aliados críticos dos EUA na região e ambas as nações acolhem milhares de soldados dos EUA.

Para ganhar confiança nos laços com Tóquio, Yoon disse em Março passado que a Coreia do Sul compensaria as suas vítimas do trabalho forçado do Japão durante a guerra, sem contribuições dos responsáveis ​​pelos crimes da Segunda Guerra Mundial.

Os dois lados comemorarão este ano 60 anos de normalização das relações.

Espera-se que os dois ministros das Relações Exteriores discutam a realização de uma cimeira trilateral com o seu homólogo chinês este ano.