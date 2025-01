NÓS Secretário de Estado Marco Rubio Eu falei na segunda -feira com a Jordânia Rei Abdullah II Sobre a situação no Gaza PullDe acordo com o Departamento de Estado.

Eles discutiram “a implementação do Acordo de Alto Fuego em Gaza, a liberação de reféns e a criação de uma segurança e estabilidade na região”, disse a porta -voz Tammy Bruce em comunicado.

A ligação ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu no sábado que a Jordânia e o Egito deveriam levar mais palestinos de Gaza.

Ambos os países emitiram declarações no domingo que reiteraram sua rejeição ao reassentamento dos palestinos após o chamado de Trump para “limpar” Gaza.

Rubio “agradeceu à Jordânia por apoiar o alto incêndio por meio de seu papel integral no fornecimento de assistência humanitária através do corredor da Jordânia”, de acordo com o comunicado.

Além de discutir as relações bilaterais, eles também trocaram opiniões sobre desenvolvimentos na Síria.

“Eles reafirmaram a importância da Síria não ser usada como base para o terrorismo ou representa uma ameaça aos vizinhos”, acrescentou Bruce.

A proposta de Trump ocorreu uma semana depois que um acordo alto entrou em vigor em Gaza em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida de Israel que matou mais de 47.300 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças, crianças e feriu mais de 111.000 desde 7 de outubro, 7 de outubro, 2023.

O ataque israelense deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com uma destruição generalizada e uma crise humanitária que reivindicou a vida de muitas pessoas mais velhas e crianças em um dos piores desastres humanitários mundiais da história.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.