O principal general de Israel renuncia devido aos fracassos de 7 de outubro, aumentando a pressão sobre Netanyahu | Notícias do mundo

JERUSALÉM (Reuters) – O principal general de Israel renunciou nesta terça-feira, assumindo a responsabilidade pelas falhas de segurança relacionadas ao ataque surpresa do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza e aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que atrasou qualquer investigação pública que pudesse potencialmente implicar sua liderança. Como um novo e frágil cessar-fogo mantido na Faixa de Gaza, Israel lançou uma grande operação na Cisjordânia ocupada, matando pelo menos oito pessoas, disseram autoridades palestinas. O tenente-general Herzi Halevi é a figura israelense de mais alto escalão a renunciar devido ao colapso da segurança e da inteligência em 7 de outubro de 2023, quando milhares de militantes liderados pelo Hamas realizaram um ataque terrestre, marítimo e aéreo ao sul de Israel, destruindo bases militares. . e comunidades próximas.

O ataque, o mais mortal contra Israel na sua história, matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e militantes raptaram outras 250. Mais de 90 cativos permanecem em Gaza e cerca de um terço acredita-se que esteja morto. A renúncia de Halevi ocorreu dias depois de um cessar-fogo com o Hamas que poderia levar ao fim da guerra de 15 meses e ao retorno dos cativos restantes. O major-general Yaron Finkelman, chefe do Comando Sul de Israel, que supervisiona as operações em Gaza, também renunciou.

As suas demissões provavelmente irão somar-se aos apelos a um inquérito público sobre os fracassos de 7 de Outubro, algo que Netanyahu disse que deve esperar até que a guerra termine. Halevi parecia estar em desacordo com o novo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, sobre a direção da guerra. Ele disse que Israel alcançou a maioria dos seus objetivos, enquanto Katz repetiu a promessa de Netanyahu de continuar lutando até alcançar a “vitória total” sobre o Hamas. Katz substituiu o popular Yoav Gallant, que Netanyahu despediu num anúncio surpresa em Novembro, após crescentes divergências sobre a guerra.

A carta de demissão de Halevi dizia que os militares, sob o seu comando, tinham “fracassado na sua missão de defender o Estado de Israel” e observou que as investigações militares sobre essas falhas estavam “atualmente na sua fase final”. Ele disse que sua renúncia entraria em vigor em 6 de março. Outra grande operação na Cisjordânia O cessar-fogo iniciado domingo não se aplica à Cisjordânia, onde Israel anunciou uma “grande e extensa operação militar” contra militantes palestinos em Jenin, sem detalhes. .

A cidade tem visto repetidos ataques israelenses e tiroteios com militantes nos últimos anos, mesmo antes da eclosão da guerra em Gaza. O Ministério da Saúde palestino disse que 35 ficaram feridos na operação. Não faz distinção entre militantes e civis na sua contagem. Israel capturou a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental na guerra de 1967 no Médio Oriente. Os palestinianos procuram um Estado independente que abranja os três territórios.

A Cisjordânia assistiu a um aumento da violência desde o início da guerra em Gaza. As tropas israelenses realizaram ataques quase diários que muitas vezes provocam tiroteios. Houve também um aumento nos ataques contra palestinos por parte de extremistas judeus (incluindo um ataque violento em duas aldeias palestinas durante a noite de segunda-feira), bem como ataques palestinos contra israelenses.

O Hamas condenou a operação israelita em Jenin e apelou aos palestinianos na Cisjordânia ocupada para intensificarem os seus ataques. O menor e mais radical grupo militante da Jihad Islâmica também condenou a operação, dizendo que reflectia o “fracasso de Israel em alcançar os seus objectivos em Gaza”. Ele disse que foi também uma “tentativa desesperada” de Netanyahu de salvar sua coalizão governamental.

Netanyahu enfrenta críticas internas sobre o cessar-fogo Além da pressão sobre as demissões militares, Netanyahu enfrenta críticas dos seus aliados de extrema direita sobre o cessar-fogo. Exige que as tropas israelitas se retirem das zonas povoadas de Gaza e prevê a libertação de centenas de prisioneiros palestinianos, incluindo militantes condenados por participarem em ataques mortais contra israelitas.

O cessar-fogo durará seis semanas e verá a libertação gradual de 33 reféns. Três reféns e 90 prisioneiros foram libertados no domingo, quando a lei entrou em vigor. O próximo lançamento é sábado. A trégua já trouxe o Hamas de volta às ruas, mostrando que continua a controlar o território, apesar de a guerra ter matado dezenas de milhares de palestinianos (incluindo alguns líderes do Hamas) e causado uma devastação generalizada.

Um dos antigos associados de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, demitiu-se do governo no dia em que o cessar-fogo entrou em vigor, enfraquecendo a coligação, mas deixando Netanyahu com uma maioria parlamentar. Outro líder de extrema direita, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, ameaçou sair se Israel não retomar a guerra após a primeira fase do cessar-fogo.

Dentro de Gaza

A campanha militar de Israel matou mais de 47 mil palestinos em Gaza, segundo as autoridades de saúde locais, que afirmam que mulheres e crianças são responsáveis ​​por mais de metade das mortes, mas não dizem quantos dos mortos eram combatentes. Israel afirma ter matado mais de 17 mil militantes, sem fornecer provas. O Ministério da Saúde de Gaza disse que 72 corpos foram transferidos para hospitais nas últimas 24 horas, quase todos recuperados de ataques antes do cessar-fogo.

Um número desconhecido de corpos permanece inacessível porque estão localizados no norte de Gaza, onde o acesso permanece restrito, ou em zonas tampão onde estão localizadas as forças israelitas.

Mais de 900 caminhões de ajuda entraram em Gaza na segunda-feira, no segundo dia do cessar-fogo, disse a ONU – muito mais do que os 600 caminhões previstos no acordo – em uma corrida para fornecer alimentos, remédios e outras necessidades que descreveu como “ incrível.” “para uma população de mais de 2 milhões de pessoas.

“O mais importante é que queremos que as coisas nos mantenham aquecidos no inverno”, disse um dos muitos palestinos deslocados, Mounir Abu Seiam, na terça-feira, enquanto as pessoas se reuniam na cidade de Khan Younis, no sul, para receber alimentos.