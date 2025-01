O principal general do exército de Israel renuncia devido ao fracasso de Netanyahu em evitar o ataque do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza

O principal general do exército israelense renunciou, alegando falha na segurança em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque multifacetado contra Israel, matando centenas e sequestrando mais de 200. O Chefe do Estado-Maior das Forças Israelenses, o ministro da Defesa de Israel, Herzi Halevi, é o oficial israelense mais proeminente a renunciar devido ao ataque de 7 de outubro, dois dias após a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza.