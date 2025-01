O principal ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, promete combater uma “guerra de idiomas” e salvar a identidade tâmil através da resistência – Tamil Nadu News

O principal ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, prometeu “salvar” o tâmil, derramando guerra linguística e impedindo o hindi ou o sânscrito no estado de ser imposto para proteger a identidade tâmil.

Durante um discurso em Chennai, no sábado, em um evento em memória daqueles que morreram durante o ‘Mozhi for’ (Guerra da Língua), Stalin disse que a ala estudantil da DMK liderará o protesto para recuperar o direito do estado à educação.

Ele disse que a ala estudantil da DMK realizará um protesto pelo “direito à educação” em Delhi de salvar os direitos de todos os estados que não falam hindi.

Stalin lançou uma campanha para o governo da União retirar o Projeto de Regulamento da Comissão de Bolsas da Universidade (UGC), 2024 e 2025.

Em uma carta de 20 de janeiro ao Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, Stalin disse que as diretrizes constituíam uma clara violação dos direitos dos governos estaduais e teriam consequências de longa faixa na autonomia das universidades.

“O governo da União pensa apenas em impor o hindi ou o sânscrito. O hindi estrangeiro está sendo imposto a destruir a mãe Tamil”, disse o ministro principal Stalin.

Dravia Munnetra Kazhagam Chefe (DMK) acrescentou que somente depois que seu partido chegou ao poder, uma política bilíngue foi introduzida para proteger o tâmil, mas para criar obstáculos uma política trilíngue.

Acusando o BJP de tentar tornar a Índia uma nação de uma única religião e uma única língua, o chefe do DMK disse: “Eles (BJP) estão mostrando seu apoio ao hindi, mas a verdade é que eles são apoiadores do sânscrito. Depois de fazer o hindi sentir no trono trará o sânscrito.

“Atravessamos várias tentativas de imposição lingüística e cultural. Incapaz de impor uma língua ária na antiga sociedade tâmil, está tentando impor isso através de escolas e universidades. Não podemos, que damos terras, criamos infraestrutura e mantendo capazes Universidades?

O UGC procurou modificar o regulamento de 2010 relacionado à seleção e nomeação de vice -reitores em universidades em todo o país, expandindo a área de seleção. De acordo com os regulamentos existentes, um VC só pode ser selecionado entre os acadêmicos que têm uma experiência mínima de 10 anos como professor.