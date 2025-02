O principal prêmio da Berlinale-2025 recebeu o filme “Dreams” de Daga Johan Heuerud

O filme “Dreams”, do diretor norueguês, Daga Johan Höogerud, tornou-se o proprietário do Festival de Cinema de Berlim do Golden Bear-Glavni 75. A cerimônia do vencedor do festival foi realizada em 2 de fevereiro no Palácio de Berlim.

“Dreams” é a última parte da trilogia (filmes anteriores “Sex” e “Love”), no qual o diretor está “Investigar Dificuldades nas relações humanas, sexualidade e normas sociais. “A última parte fala sobre uma menina de 17 anos que se apaixonou pelo professor francês na escola.

O Grande Prêmio do Júri da Berlinale recebeu o filme “Blue Trail”, dirigido por Gabriel Mascaro.

Para a melhor direção, “Silver Bear” foi recebido pelo diretor chinês Maine Hoa para a pintura “Life on Earth”.

Rose Burn Award pelo melhor papel de Rose Burn para o filme “Se eu tivesse pernas, eu teria atingido você”, Andrew Scott para o filme “Blue Moon” é reconhecido como o melhor papel como o melhor papel.

“Silver Bear” para o melhor roteiro recebeu Rada Zhude (“Continental 25”).