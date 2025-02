O principal prêmio de Berlinat recebeu os “sonhos” do norueguês Dag Johan Heuerud. Um filme muito confortável no qual o diretor custa todos os ângulos nítidos. Ele o recompensou?

75. O Festival de Cinema de Berlim distribuiu prêmios. O urso dourado recebeu o filme “Dreams”, do diretor norueguês, Daga Johan Horged. A cerimônia de premiação foi realizada em 2 de fevereiro no Palácio de Berlim. “Dreams” é a última parte da trilogia (filmes anteriores “Sex” e “Love”), na qual o diretor fala sobre uma menina de 17 anos que se apaixona pelo professor de francês na escola. O júri do Grande Prêmio recebeu o filme “Blue Trail” Gabriel Mascaro, “Silver Bear” para a melhor direção, foi concedido ao diretor chinês Maine, que pela pintura “Life on Earth”. “Silver Bear” para o melhor roteiro recebeu Rada Zhude (“Continental 25”). Rose Burn recebeu o prêmio de melhor papel (“Se eu tivesse pernas, eu teria atingido você”), Andrew Scott (“Blue Moon”) foi reconhecido como o melhor papel como o melhor papel. O crítico de cinema Anton Dolin resume os resultados do festival e fala sobre o filme vencedor.

No aniversário do 75º Festival de Berlim, havia dois filmes com o mesmo nome “Dreams”. Obviamente, a coincidência deveria ter sido considerada um sinal de cima, um dos dois deveria derrotar. Minhas simpatias permaneceram do lado do rígido drama do mexicano Michel Franco sobre o amor desigual. Mas também o júri – a principal coisa, sob a orientação do diretor americano Todd Haines, e da Associação de Críticos de Fiplres, – sem uma palavra, optaram por outros “sonhos”, registrados por Norwegian Dag Johan Heuerud. Ele recebeu um urso dourado.

Berlinale-2025. “Dreams” – uma história de amor de americanos e mexicanos, cruzando ilegalmente a fronteira para ela Outro filme chocante de Michel Franco, que fez “New Order”

O intrigante nome completo do filme – “Dreams (Sex, Love) é simplesmente explicado: diante de nós, a última parte da trilogia Heuerud foi publicada durante o ano. A estréia de “Sex” foi realizada no Berlim do ano passado, “Love” em Veneza. Talvez os “sonhos” sejam verdadeiramente os mais apropriados, mais equilibrados e os três de três para três.

Os filmes não estão conectados ao enredo ou aos personagens, mas apenas em estilo geral e tópicos próximos. Em todos os casos, o drama de conversa ajuda a mergulhar na vida cotidiana da classe média norueguesa, que resolve seus problemas pessoais. A literatura enfatizada permite determinar o autor do autor com metade -a palavra “sentimentalismo”. É o caso quando eles falam constantemente (em voz alta ou a si mesmos) e apenas uma coisa – sobre sentimentos.

Heugurud tinha 60 anos no ano publicado por sua trilogia, mas existem apenas cinco imagens de comprimento total, além de vários trabalhos na televisão. Na primeira profissão, ele é um bibliotecário que se tornou roteirista e escritor – todos os seus quatro romances estavam na Noruega com um certo sucesso. A literatura de sua abordagem para criar cinema não esconde o hyugurud. Pelo contrário, essa é uma característica marcante de seu estilo, retrógrada e nostálgica que inovadora, mas sempre quente. No entanto, “Dreams” estavam no cruzamento de dois tópicos principais que enfatizaram o inquieto e o conflito entre Berlinal-2025.

A primeira visão feminina da realidade, expressa literalmente em tudo, começando com a abordagem do novo chefe do festival Trisha Tatl (a primeira mulher foi liderada por uma mulher). Três dos filmes mais pronunciados sobre o tópico sobre o qual Medusa escreveu foram recebidos por prêmios: o grupo criativo da torre de gelo Lucille Hadjikhalilovich, a atriz Rose Burn de “Se eu tivesse pernas, eu te jogaria fora” Mary Bronztein e Creator “25 “Rada Zhode, para o melhor roteiro. Onde a análise sem piedade da realidade política de hoje é perdida através o prisma da experiência das mulheres.

Berlinale-2025. “Ice Tower” – Marion Cotillard interpreta a rainha da neve em uma exibição sombria do filme O caso em que o filme antiquado é sua vantagem

“A Epístola do” Fundo Argentino Ivan, um filme de Amam preto e -branco sobre a garota capaz de ler pensamentos de animais (prêmio do júri) e “Blue Way”, brasileiro Gabrielle Mascaro em um aventureiro que desafia a política do governo repressor em relação ao idosos (Grande Prêmio) Caminho. Nos “sonhos” de Heugurud, também, praticamente não há homens, toda a intriga interpreta a filha, mãe, avó, editora, uma professora e uma amante de professores.

Outro tópico é o enredo de crescer e a voz de um adolescente, que de repente rompe com o estrondo de votos preocupados de adultos. Filmes da maioria dos participantes da competição de estréia “Prospects” – e a metade boa do candidato por “Golden Bear”. Um deles, o chinês Ho, foi designado para um “urso de prata” para o drama aéreo “Life on Earth” – uma EPA sobre uma grande família mostrada do ponto de vista de um menino cuidadoso.

O contador de histórias em Dreams tem dezessete anos -ano -ano -ano -ano, que experimenta amor em um professor da escola. Até o nome de ambas as heroínas é quase o mesmo: Johann e Johann.

“Sonhos”, inseparavelmente associados aos leiters de sexo e amor, são extravagantes. Visitar a voz de um escritor razoável, inteligente e, na verdade A arte da história até que a cena final humorística ainda está enganando as expectativas. Ao mesmo tempo, a trama paralela ocorre – a vovó Johann, uma famosa poeta, lê com sua mãe um texto escrito pela garota e inesperadamente decide oferecer -lhe para publicar. Não se sabe como a vida pessoal de um jovem escritor se desenvolverá, mas praticamente fornece uma carreira profissional.

Você pode explicar facilmente a dependência do presidente do júri, Berlinale-2025, um clássico do American Indie-Cinema Todd Haines, um modesto filme norueguês. Ele próprio há muito explora tópicos semelhantes: o relacionamento de sua mãe e filha (“Mildred Pier”), o olhar de uma garota em sua realidade (“Paz cheia de milagres”), um conflito de gerações (“May”, o amor refere -se a duas mulheres (“Carol”).

A ocupação dos telespectadores do festival, ferida pelo cinema político, também é claro para o conforto da trilogia pesada. Afinal, como comprovado em seu “amor”, até o câncer da doença pode ser feito no cinema acolhedor e doce escandinavo. Em “Dream”, o autor consegue contar a história de uma possível sedução de um menor, sem se mudar para a bandeira vermelha e sem ir a um território perigoso. Existe amor ou apenas parecia? Vá saber.

Um fator importante na vitória do filme pode ser uma biografia intrigante do Criador, para a qual cineastas – como se não fosse uma atividade importante, mas um hobby agradável. Não ceda ao efeito acumulativo das três imagens publicadas brevemente: a câmara e o local parecem deixar a impressão de uma declaração significativa juntos.

“Sonhos (sexo, amor)” – O primeiro filme da Noruega por muitos anos, uma vitória em um festival significativo: até agora este país é conhecido por sua literatura e artes visuais, inferior aos vizinhos – dinamarqueses e suecos. No entanto, não há vestígios da melancolia filosófica de Bergman, a trágica ironia paradoxal ou poética de Trier de Roy Andersson nas pinturas de Heugurud. Este é um exemplo exemplar do mainstream do norte da Europa, cujos heróis atingiram o topo do poço social -e agora podem finalmente pensar em modelos de gênero, formas de empatia, fronteiras pessoais. Eles são todos extremamente gentis e frágeis. Mas, por outro lado, eles podem pagar, porque não têm nada com que se preocupar, não há nada para quebrar apenas sobre a coincidência de alguém.

Não há grama de ficção científica nesses filmes e, no entanto, eles realmente se assemelham à utopia. O belo universo, onde valores muito europeus derrotaram e governaram, na existência de quais eventos foram forçados a duvidar nos últimos anos. Muitas razões para eles não são realmente reais, então pelo menos na tela.

