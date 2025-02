Tatyana Sergeyev foi nomeado um novo treinador principal da equipe de ginástica rítmica russa nacional, o ministro dos esportes da Federação Russa Mikhail DeGtyarev concordou com sua candidatura. Isso foi anunciado pela Interfax, dado o serviço de imprensa do Ministério do Esporte.

Por 17 anos, Sergaeva foi um treinador mais velho da equipe russa em exercícios em grupo.

“A escolha de Tatyane Sergaeva como um novo treinador principal da equipe russa para ginástica rítmica está atendendo a altos requisitos de treinamento neste esporte. Ele deve manter as melhores tradições das escolas domésticas, mas considerar a nova realidade “, disse Degtyarev.

Tatyana Sergeeva tem 55 anos, ela é homenageada pelo treinador da Rússia. Enquanto as notas da borda, em momentos diferentes, seus alunos foram campeãs europeus em exercícios em grupo entre os juniores Anna Popov e o campeão mundial e europeu em exercícios de grupo da Ecaterin Malygina. Além de trabalhar, o treinador mais velho da equipe russa em exercícios em grupo, também treinou na Academia de Alina Kabaeva “Celestial Grace”. No site da academia, você pode encontrar mensagens Sobre como o treinamento de Sergee na Academia.

12 de fevereiro, Irina Viner, que é essa posição desde 2001, anunciou sua partida do chefe da equipe russa para a ginástica nacional.

Em janeiro de 2025. O serviço russo da BBC escreveu sobre conflito com Alina Kabaev. Provavelmente aconteceu nos jogos do BRICS Summer 2024. Pouco tempo depois, o Ministério do Esporte aboliu toda a Federação Russiana de Ginástica Rítmica, que Wiener começou em mais de 15 anos. Além disso, o presidente russo Vladimir Putin excluiu Wiener do Conselho para o desenvolvimento de cultura física e esportes.

Alina Kabaeva abriu uma escola de ginástica (participando de torneios em um estado separado) – e discutiu com sua ex -treinadora Irina Viner O serviço russo da BBC falou sobre seu conflito