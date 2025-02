O principal vice -ministro de Karnataka, DK Shivakumar, lidera o chamado para retirar a controversa política educacional nacional – Karnataka News

O principal vice -ministro de Karnataka, DK Shivakumar, liderou os pedidos a uma maior pressão sobre o governo da União e a Comissão de Subsídios da Universidade (UGC) para retirar a política nacional nacional (NEP), argumentando que ele não atende às necessidades educacionais dos vários estados da Índia.

O conclave dos ministros do Estado do ensino superior, realizado em 5 de fevereiro em Bengaluru, aprovou por unanimidade uma resolução conjunta que se opõe a várias disposições do projeto dos regulamentos da UGC até 2025.

Organizado pelo Departamento de Ensino Superior, Governo de Karnataka, o conclave reuniu ministros de educação e representantes de Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Kerala, Jharkhand, Himachal Pradesh e Jammu & Cashmira.

Falando no evento, Shivakumar destacou os defeitos na NEP e enfatizou que Karnataka já havia implementado emendas para resolver esses problemas. “A política educacional nacional implementada pelo governo do sindicato tem muitos defeitos. O governo de Karnataka continuou e trouxe algumas emendas. O resultado deste conclave deve chegar ao centro”, afirmou.

O principal vice -ministro destacou o papel de Karnataka como líder no ensino superior, apontando a abundância de universidades médicas e de engenharia do estado. “Karnataka tem mais de 70 universidades médicas e 250 universidades de engenharia. Tamil Nadu, Kerala, Telangana e Andhra Pradesh também têm boas universidades ”, acrescentou, sublinhando a excelência educacional da região.

Shivakumar também enfatizou a importância da estrutura federal da Índia e seu impacto no sistema educacional do país. “Nossa estrutura federal é única e nossa Constituição oferece muitos direitos. Também há diversidade na linguagem. Não devemos competir nacional, mas internacionalmente. Para isso, precisamos alterar o NEP. Também precisamos trazer reformas no nível universitário. A nomeação do vice -chanceler é um desafio importante que temos diante de nós ”, afirmou.

Além disso, ele observou que as universidades da Índia haviam feito um progresso significativo internacionalmente, com os índios que ocupam as melhores posições em instituições de prestígio. “Os índios adornaram as melhores posições em muitas universidades ocidentais. Precisamos tomar a opinião de especialistas para que nosso sistema educacional seja global ”, afirmou.

Shivakumar reiterou a importância de preservar os padrões educacionais que transformaram os líderes do sul no setor. “Bangalore, Chennai, Hyderabad foram pioneiros na criação dos principais educadores internacionais. Não há rival para os estados do sul quando se trata de educação. Precisamos preservar essa excelência ”, disse ele.

O vice -ministro principal expressou sua gratidão ao Ministro do Ensino Superior, o Dr. Mc Sudhakar por organizar o conclave e enfatizou a necessidade de uma posição unificada na NEP. “É importante preservar os padrões educacionais e fornecer um bom futuro para os jovens. Precisamos enviar uma mensagem ao centro sobre a NEP ”, concluiu Shivakumar.

Ecoando preocupações semelhantes, o primeiro -ministro de Tamil Nadu, Mk Stalin, expressou sua insatisfação com a NEP em uma posição X na quinta -feira, juntando -se a líderes como Rahul Gandhi e Akhilesh Yadav para exigir a retirada do rascunho do UGC. “A agenda do RSS-BJP é clara: apagar várias histórias, tradições e idiomas para impor uma identidade singular”, disse Stalin. “Como meu irmão @rahulgandhi disse, com razão, o rascunho da UGC não é simplesmente um movimento educacional; É um ataque à rica herança de Tamil Nadu e a própria essência do federalismo indiano.