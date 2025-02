O príncipe Harry pega centros na inauguração de 2025 Invictus Games, Cheers ‘Mostrar ao mundo sua coragem’

Na cerimônia de abertura dos jogos de 2025 Invictus no Vancouver de Canadá, o duque de Sussex, príncipe Harry, continuou a tradição assumindo o palco e recebendo a equipe de serviço e os veteranos da competição esportiva adaptativa, relatada por Cidade 8 de fevereiro.

No início de 2014, o príncipe Harry, ex -capitão do Exército Britânico, criou o evento esportivo adaptativo dos Jogos Invictus para membros e veteranos de serviços feridos, feridos e doentes.

Indo para a reunião no BC de Vancouver, disse o príncipe Harry, como citado por Cidade, “Neste momento de dificuldade e divisão em muitas partes do mundo, nos encontramos aqui em Vancouver em um espírito de unidade. Representamos 23 nações. Falamos muitas línguas diferentes e refletimos toda a variedade de religiões e religiões do mundo . “

“Além das diferenças, aqui nos jogos Invictus, estamos em respeito mútua, competindo ferozmente, mas acreditando no outro, apoiando -se e apoiando um ao outro”.

O príncipe Harry, da Grã -Bretanha, o duque de Sussex, fala durante a cerimônia de abertura dos jogos Invictus 2025 em Vancouver, Canadá, sábado, 8 de fevereiro de 2025. (Aaron Chown/PA através da AP)

“Ouça, os jogos nasceram mais de uma década de uma promessa que fiz para mim mesma, uma promessa de manter minha obrigação, minha obrigação sagrada após minha década e privilégio do serviço militar, de fazer o que pude para ajudar meu parceiro, os irmãos E as irmãs curam e defendem tudo o que defendemos “, disse ele.

Harry continuou: “Durante a última década, perdi o relato dos tempos em que nos ouvimos dizer que os jogos de Invictus ‘salvaram você’. Respeitosamente, eu não concordo. Invictus não o salvou. Você se salvou . “

“Foi você quem empurrou a dúvida e o desespero. Você quem faz sua própria montanha e nos trouxe com você. Foi você quem seguiu em frente, mesmo quando você não achava que tinha mais a dar. Não fizemos isso.

“Os jogos simplesmente revelam o que já está dentro de você. Aquele escasso e mais precioso dos recursos do mundo: caráter. Um espírito de força e perseverança que nunca pode ser derrotado. Essa é a magia dos jogos de Invictus”.

“Neste momento, quando não há escassez de crise, não há ausência de incerteza, não há falta de caráter moral fraco no mundo, os valores que incorporam, a maneira como eles se tomam, não apenas no Invictus Jogos, mas todos os dias … sua coragem, sua resistência, sua humanidade … ilumina um caminho a seguir para todos nós “, continuou Harry.

No final de seu discurso, o duque de Sussex disse: “Mostre ao mundo como você se comporta em circunstâncias completamente impossíveis. Mostre sua coragem. Mostre a grandeza do mundo em sua tentativa de Victoria. Mostre ao mundo por que você está invicto”.

Performance dos artistas: Além do aparecimento do príncipe Harry na cerimônia de abertura, Chris Martin de Coldplay, Katy Perry, Nelly Furtado, Noah Kahan e Roxanne Bruneau também agiram no evento.

Meghan Markle-Príncipe Harry ‘beijo’: Antes do discurso de Harry na cerimônia de abertura dos jogos de 2025 Invictus, Meghan Markle e o príncipe Harry estavam clicando em roubar um beijo nas arquibancadas.

A duquesa de Sussex – Meghan Markle compartilhou sua alegria por seu retorno ao Canadá antes de honrar seu marido, Harry.

O príncipe da Grã -Bretanha, Harry e Meghan Markle, o duque e a duquesa de Sussex, participam da cerimônia de abertura dos jogos de 2025 Invictus em Vancouver, Canadá, no sábado, 8 de fevereiro de 2025. (Aaron Chown/PA através da AP)

“Você verá isso toda esta semana,” Cidade Ele informou que Meghan contou à multidão. “Você verá nos jogos, provavelmente verá com você e incentivando você no basquete de cadeira de rodas”.

“Você é sua família, assim como somos sua família. E espero que você reconheça o quanto seu coração derramou em todos os ritmos que os levaram durante toda a semana que serão espetaculares.