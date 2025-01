O prisioneiro palestino libertado expõe condições desumanas na prisão

Um prisioneiro palestino recém -libertado descrito Cadeia israelense Como “cemitérios para os vivos” que contêm experiências de tortura de partir o coração, superlotação e desumanização de tratamento durante a prisão de sete anos.

Mahmoud Samer JabarinO residente do campo de refugiados de Jenin, no norte, ocupado pela Cisjordânia, foi libertado no sábado como parte de um acordo de troca de prisões mediado pelo Egito, Catar e Estados Unidos.

“Passei sete anos Nas prisões israelenses, “Jabarin disse a Anadolu após sua libertação”. O período durante o genocídio de Israel em Gaza foi o mais difícil. Aprendemos tortura, espancamentos e humilhação.

Ele disse a ele Condições de vida graves.

Jabarin detalhou o abuso Os prisioneiros sofreram, muitas vezes no meio da noite. “As forças especiais israelenses agrediam nossas células às 2 da manhã, agredindo -nos, borrifando com água fria e atirando no gás lacrimogêneo sem motivo”, disse ele. “Fomos espancados, amaldiçoados e insultados nos caprichos dos soldados”.

“Cada quarto, apenas 12 metros quadradosEle abrigou 12 prisioneiros sem colchões “, disse Jabarin.

“Nós nos lançaríamos palavras abusivas, dizendo: ‘Você não deveria estar vivo. Você deveria ser morto. Você merece ser esmagado”, acrescentou.

Jabarin expressou sua gratidão a todos aqueles que contribuíram para sua libertação.

“Quero voltar à minha casa no campo de refugiados de Jenin hoje”, disse ele, acrescentando: “Mas aprendi que o exército israelense está realizando uma operação militar lá. Oro por alívio”.

O exército israelense realizou uma operação em grande escala em Jenin por cinco dias consecutivos, matando 14 palestinos e magoando outros 50, segundo fontes oficiais palestinas.

Jabarin foi preso em 4 de fevereiro de 2019 e condenado a 10 anos de prisão.

No sábado, o Hamas lançou quatro soldados israelenses para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha que os entregou às autoridades israelenses. Em troca, 200 prisioneiros palestinos foram libertados, incluindo 30 sentenças de prisão perpétua e 20 com sentenças longas.

Atualmente, Israel tem mais de 10.300 prisioneiros palestinos, enquanto o Hamas para cerca de 96 cativos israelenses em Gaza.

A primeira fase de seis semanas do acordo entrou em vigor em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida de Israel que matou mais de 47.000 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças e feriu mais de 111.000 desde 7 de outubro de 2023.

No primeiro dia de Alto El Fuego, Israel lançou 90 detidos palestinos em troca de três cativos israelenses livres para o Hamas.

O acordo de incêndio de alta fase inclui uma troca de prisioneiros e uma calma sustentada, com o objetivo de uma trégua permanente e a retirada das forças israelenses de Gaza.

O ataque israelense deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com destruição generalizada e uma crise humanitária que conquistou a vida de um número incalculável de pessoas mais velhas, mulheres e crianças.

O Tribunal Penal Internacional (ICC) emitiu ordens de prisão em novembro passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.