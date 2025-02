O procedimento para identificar corpos de reféns pode levar até 48 horas

Após a transferência da Cruz Vermelha, o corpo das vítimas será transferido para o Exército de Defesa de Israel para a faixa de Gaza.

Lá, no programa do programa, as forças do IDE serão realizadas pela cerimônia militar em sua memória. Durante a cerimônia, o falecido será colocado em caixões com a bandeira israelense. Os soldados do Exército de Defesa de Israel serão homenageados e o rabino lerá o capítulo do Livro dos Salmos.

Vários lutadores transferirão os caixões para veículos militares e, a partir daí, acompanhados por uma escolta honorária, irão ao Instituto de Medicina Jurídica em Abu Cabir.

No Instituto, o falecido será realizado o procedimento de identificação e verificação liderado pelo Ministério da Saúde e pela Polícia de Israel.

Somente após a identificação final, que pode levar até 48 horas, mensagens confiáveis ​​serão entregues aos membros da família.

O processo de identificação no Instituto de Medicina Jurídica também pode encontrar as circunstâncias da morte dos mortos. As circunstâncias – se forem esclarecidas – serão declaradas mais tarde.