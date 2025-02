O produtor do Grammy defendeu a aparência quase ‘nu’ de Bianca Censori? Raj Kapoor diz ‘na indústria da música …’

Bianca Censori Grammy : Mais de três dias se passaram desde que a esposa de Kanye West, Bianca Censori, parecia quase ‘nua’ no tapete vermelho do Grammys 2025.

Recentemente, um produtor executivo por trás do Grammy 2025 Awards, Raj Kapoor, mencionado nos códigos de roupas para aqueles que se apresentam no palco e aqueles que participam da cerimônia de premiação.

Após a aparição ‘quase nu’ no Grammy 2025, Bianca Censori e Kanye West foram logo escoltados, informou que ele relatou New York Times .

De acordo com um “Aviso de figurino padrão e prático” compartilhado pelo prazo final em 2013, a equipe Censori pode ter violado várias regras estabelecidas pelas práticas do programa CBS. O aviso estipula que as “nádegas e seios fêmeas” devem ser “adequadamente cobertos” e que roupas transparentes ou transparentes que poderiam expor os mamilos dos seios fêmeas devem ser evitadas. Ele também proíbe “expor carnudo nu sob as curvas da nádega e a rachadura da nádega”. Além disso, o aviso exige que a “região genital seja adequadamente coberta para evitar a pele” inchada “visível.