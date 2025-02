O professor de Bihar força os alunos a se tornarem filhos, cita o eklavya de Mahabharat a justificar a proposta

Uma vila de Bihar fica no centro de uma grande controvérsia depois que um professor na Kisan High School, no distrito de Kisanganj, supostamente pediu a um aluno que se tornasse sua “namorada”.

Apesar da queixa da menina antes da escola, nenhum caso policial foi apresentado. As autoridades escolares relataram o assunto ao Departamento de Educação do Estado, de acordo com um relatório de Ndtv.

O professor cita Eklavya de Mahabharata O professor citou a história de Ekalavya del Mahabharata, onde o goleiro renunciou ao polegar para agradar sua professora, Dronacharya, e questionou por que seu aluno não conseguiu seguir o mesmo exemplo e se tornar sua namorada.

Mesmo assim, nenhuma medidas foi tomada contra o professor, Vikas Kumar, que supostamente perseguiu a classe 12 várias vezes por telefone. De acordo com as acusações da menina, ele até propôs que elas viajassem juntas para Siliguri e fizeram sugestões inadequadas, segundo o relatório.

As fontes disseram à NDTV que o professor havia feito propostas semelhantes a um colega da escola, com quem agora é casado.

Depois que uma queixa foi apresentada, o diretor Shafiq Ahmed notificou o Escritório de Educação Distrital, informou o relatório.

No entanto, o Escritório de Educação não tomou mais medidas, apenas solicitou uma explicação de Vikas Kumar. A NDTV informou que o professor ainda não respondeu e atualmente atua como vigilante para o exame de registro em uma escola particular em Kishanganj.

Quando perguntado sobre o assunto, o magistrado do distrito disse que o assunto está levando a sério.

“As medidas apropriadas serão tomadas após uma investigação”, disse ele.

A falta de ação causou raiva entre os moradores, o que os leva a organizar uma dharna fora da escola, segundo o relatório.

No início de setembro de 2024, um aluno da classe 10 em Uttarakhand apresentou um caso de assédio sexual contra um de seus professores. O ano de 16 anos reclamou que a menina alegou que a professora a incomodou e enviou fotos inapropriadas no WhatsApp e no Snapchat.

No início de outubro, um professor do governo foi preso no Tonk, no Rajastão, por supostamente abusar do abusamento e mostrar vídeos obscenos a um aluno da turma.

