O professor russo queria pegar bandidos, mas ela se tornou o cúmplice deles

Em São Petersburgo, o professor de matemática foi treinado em um programa fraudulento, tornando -se uma carta sob as instruções dos atacantes. Após o primeiro recurso, que causou suspeita, o professor se voltou para as organizações policiais, mas isso só piorou a situação e levou ao engano de uma mulher.

Tudo começou cerca de três semanas atrás, quando a esposa de 58 anos de Natalia recebeu um pedido de fraudadores. Sob o pretexto de atualizar o contrato com o operador, os bandidos atraíram seus dados pessoais de um homem. Sentindo que algo estava sofrendo, Natalya se voltou para a polícia, onde foi confirmada que os atacantes realmente chamaram o marido e a aconselharam a prender toda a comunicação com eles, relatórios A base.

No entanto, no dia seguinte, Natalia teria chamado o Ministério Público, depois o FSB. Representantes dessas estruturas confirmaram o fato de ações fraudulentas contra seu cônjuge e até elogiaram as mulheres por vigilância. Em seguida, a mensagem alarmante seguiu que, devido ao vazamento dos dados do passaporte, o apartamento de Natalia foi reescrito para pessoas não autorizadas. Mas há uma saída: para devolver o setor imobiliário, a Natalia deve cooperar com serviços especiais e fornecer pouca ajuda. Natalia aceitou.

Para ajudá -lo, os serviços especiais de Natalia só tiveram que levar os pacotes para determinados endereços. Na Budapeste Street, ela conheceu um homem idoso e, após a troca de palavras de código (“abstrato” e “trabalho”), ele deu a ela um saco de dinheiro. De acordo com um esquema semelhante na Energetikov Avenue, Natalia recebeu um pacote de uma mulher desconhecida, chamando a palavra “Pearl”. Então, depois de conhecer o “colecionador”, a mulher deu -lhe o dinheiro recebido e continuou a executar as tarefas. Em Moskovsky Prospekt, outro homem idoso deu -lhe um pacote, chamando uma sentença condicional.

O último ponto foi o Red Selo (a cidade como parte do distrito da cidade da cidade da importância federal de São Petersburgo-Aproprox. Ed.), Onde os policiais possuíam Natalia.

Anteriormente, foi relatado que em Moscou, os bandidos sob a cobertura dos professores atraem códigos de crianças.