O programa de estilo de vida de Meghan Markle estreará na Netflix em 15 de janeiro

Meghan Marklea atriz esposa do britânico Príncipe Harrylançará seu novo programa de culinária e estilo de vida na Netflix em 15 de janeiro, anunciou ela na quinta-feira nas redes sociais.

“Estou muito animada em compartilhar isso com vocês! Espero que vocês amem o programa tanto quanto eu adorei fazê-lo”, disse ela. duquesa de sussex ele escreveu no Instagram.

A Netflix lançou o trailer de “With Love, Meghan”, série de oito episódios em que a estrela de “Suits” compartilhará dicas sobre culinária, jardinagem, artesanato, arranjos de flores e hospedagem.

Os convidados incluirão chef famoso Alícia Águasa atriz Mindy Kaling e sua amiga Abigail Spencer, uma das co-estrelas de “Suits” de Meghan. Harry aparece brevemente no trailer.

No início deste ano, Meghan lançou a marca de estilo de vida americana Jardim Riviera.

Desde que se afastaram dos deveres reais oficiais no início de 2020, o duque e a duquesa de Sussex viram-se excluídos do orçamento real, forçando-os a desenvolver as suas próprias fontes de rendimento.

A parceria com a Netflix produziu o tão comentado “Harry e Meghan”, uma série documental de seis episódios lançada em dezembro de 2022.

Em abril, o casal, que mora na Califórnia, anunciou o programa de estilo de vida de Meghan, além de uma segunda série sobre o mundo do pólo profissional. Harry é um entusiasta de pólo de longa data.

Eles agora estão afastados da família real, depois de fazerem repetidas reclamações que Meghan, que é mestiça, foi maltratada durante seu tempo como trabalhadora da realeza.

Harry viajou brevemente para o Reino Unido para a coroação de seu pai, King. Carlos IIIe novamente depois que o monarca foi diagnosticado com câncer.

Harry supostamente não fala com seu irmão William há meses. Após a notícia em março de que a esposa de William, Kate, também estava lutando contra o câncer, Harry e Meghan disseram: “Desejamos saúde e cura para Kate e sua família”.