O projeto “bielorrusso gayun”, que segue a “atividade militar”, interrompeu o trabalho. Dois dias atrás, houve um vazamento do projeto

O projeto de monitoramento “bielorrusso gayun” interrompeu o trabalho, relatado Seu criador do jornalista bielorrusso Anton Motko na rede social de H. Mensagem de interromper o trabalho também Ele apareceu No centro do telegrama. Qual é a razão para esta decisão não especificada.

O telegrama do telegrama do “Livro do Guia”, que é chamado perto das forças de segurança da Bielorrússia, é anexado ao Twito Moloko. Ele diz que “os tribunais darão menos expressão para ajudar um projeto extremista já fechado O jornalista não comentou a publicação desta captura de tela.

5 Bielorrusso Hayun Fepraral relatadoEste é o resultado de uma entrada não autorizada, acesso para conversar com um bot, onde as informações foram coletadas dos assinantes do projeto. “Se você enviou informações que podem reconhecer ou escrever em uma conta que possa reconhecê -lo, você está em risco”, disse Motolko. Segundo o Criador de Gayun, o vazamento aconteceu por causa de seu erro.

7 de fevereiro Ficou conhecido Sobre a primeira detenção associada a um vazamento. O prisioneiro foi identificado pelos ativistas OSINT. Alega-se que a família de 42 anos de Mozyra Maxima Nikitenka foi detida, que trabalhou na refinaria de petróleo Mozyr nos últimos anos. Ele tem uma esposa e dois filhos.

Gayun da Bielorrússia seguiu a atividade militar na Bielorrússia. Entre outras coisas, o projeto foi acompanhado por drones russos voando para o território da Bielorrússia, transferindo equipamentos militares e a construção de edifícios de defesa. Na Bielorrússia, “Bielorrussa Gayun” está incluído na lista de materiais “extremistas”.